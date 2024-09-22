Заставят хорошенько поплакать: 3 лучшие драмы о любви, которые надо посмотреть хоть раз

Перед началом новой рабочей недели всегда хочется отдохнуть и спокойно провести выходные. Прекрасным завершением уикенда станут фильмы о любви, которые вдохновляют и захватывают.

Кино 24 подготовил подборку лучших мелодрам об искреннем чувстве любви. Погрузитесь в эти истории трагической, но такой желанной любви.

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"В метре друг от друга"

Стелла и Уилл знакомятся в больнице. Там они узнают, что страдают одним заболеванием – фиброз, поэтому им надо держаться на дистанции, чтобы не ухудшить свое состояние здоровья. Пара влюбляется и пытается проводить как можно больше времени вместе, помня о главном правиле – не подходить слишком близко. Впрочем, чувства становятся сильнее, как и желание прикоснуться друг к другу. Влюбленные еще не знают, что одно прикосновение может кардинально изменить жизнь как в лучшую, так и худшую сторону.

"В метре друг от друга": смотрите трейлер онлайн

"До встречи с тобой"

В центре сюжета – история Уилла Трейнора, который вел активный образ жизни, но попал в страшную аварию. Теперь тело мужчины почти полностью парализовано, поэтому он не видит смысла своего существования. В то же время Лу устраивается сиделкой Уилла, которая должна вернуть ему желание жить. Впрочем, отношения героев становятся только напряженнее, потому что Трейнору невыносимо видеть, как девушка имеет возможность бегать и ходить, пока он прикован к постели. После того как Лу узнает, что Уилл собирается покончить с собой, она решает забыть о конфликтах и подарить ему как можно больше счастья в жизни.

"До встречи с тобой": смотрите трейлер онлайн

"Полуночное солнце"

17-летняя Кэти имеет редкое заболевание, которое не позволяет ей долго находиться на солнце. Поэтому большинство свободного времени героиня проводит дома, где играет на гитаре и пишет стихи. Однажды Кэти вышла вечером во двор и наткнулась на Чарли, которым в течение длительного времени восхищалась. Парень был поражен игрой девушки на гитаре, поэтому предложил продолжить общение. Через некоторое время подростки влюбились друг в друга, а потом начали встречаться. Героев ждут испытания, которые могут стоить Кэти собственной жизни.

"Полуночное солнце": смотрите трейлер онлайн

Если вы до сих пор ищете эмоциональные фильмы, которые захочется позже пересмотреть, тогда сохраните себе один из предложенных вариантов. Подготовьте платки и салфетки, потому что эти ленты заставят хорошенько поплакать.