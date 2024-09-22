Кіно 24 підготував добірку найкращих мелодрам про щире почуття любові. Пориньте в ці історії трагічного, але такого бажаного кохання.

Цікаво Подарують тільки позитив: 3 комедійні серіали, які варто подивитися, коли сумно

"За п'ять кроків до кохання"

Стелла і Вілл знайомляться у лікарні. Там вони дізнаються, що страждають на одне захворювання – фіброз, тому їм треба триматися на дистанції, щоб не погіршити свій стан здоров'я. Пара закохується та намагається проводити якомога більше часу разом, пам'ятаючи про головне правило – не підходити занадто близько. Втім, почуття сильнішають, як і бажання доторкнутися одне до одного. Закохані ще не знають, що один дотик може кардинально змінити життя як у кращий, так і гірший бік.

"За п'ять кроків до кохання": дивіться трейлер онлайн

"До зустрічі з тобою"

У центрі сюжету – історія Вілла Трейнора, який вів активний спосіб життя, але потрапив в страшну аварію. Тепер тіло чоловіка майже повністю паралізовано, тому він не бачить сенсу свого існування. Водночас Лу влаштовується доглядальницею Вілла, яка має повернути йому бажання жити. Втім, стосунки героїв стають тільки напруженішими, бо Трейнору нестерпно бачити, як дівчина має змогу бігати й ходити, поки він прикутий до ліжка. Після того як Лу дізнається, що Вілл збирається накласти на себе руки, вона вирішує забути про конфлікти та подарувати йому якомога більше щастя у житті.

"До зустрічі з тобою": дивіться трейлер онлайн

"Опівнічне сонце"

17-річна Кеті має рідкісне захворювання, яке не дозволяє їй довго перебувати на сонці. Тому більшість вільного часу героїня проводить вдома, де грає на гітарі та пише вірші. Одного разу Кеті вийшла ввечері на двір і натрапила на Чарлі, яким протягом тривалого часу захоплювалася. Хлопець був вражений грою дівчини на гітарі, тому запропонував продовжити спілкування. Через деякий час підлітки закохалися одне в одного, а потім почали зустрічатися. На героїв чекають випробування, які можуть вартувати Кеті власного життя.

"Опівнічне сонце": дивіться трейлер онлайн

Якщо ви досі шукаєте емоційні фільми, які захочеться пізніше передивитися, тоді збережіть собі один із запропонованих варіантів. Підготуйте хустки та серветки, бо ці стрічки змусять добряче поплакати.