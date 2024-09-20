Кіно 24 підготував добірку українських комедійних стрічок, які зможуть викликати усмішку й сміх. Подивіться запропоновані серіали, коли вам стане сумно.

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"Встигнути до 30"

У центрі сюжету – три 29-річні дівчини, які несподівано зустрічаються в Києві. Іра, Саша і Люба розуміють, що їхнє знайомство не є випадковим, тому вирішують кардинально змінити своє життя. Однак, усе заплановане варто втілити до 30 років. Так, одна з героїнь хоче вийти заміж і побудувати щасливу родину, водночас інша – пізнати безтурботне життя, де не треба працювати, а остання – відкрити заклад харчування. Протягом серій глядачі спостерігатимуть за кумедними ситуаціями, які трапляються з дівчатами під час досягнення їхніх мрій.

"Встигнути до 30": дивіться трейлер онлайн

"Голова"

Події відбуваються у селі Антонівка, що у центральній частині України. Туди вирушає студент-економіст Антон, який уклав парі з ректором. Юнак навчатиметься у США, якщо зможе стати головою села та покращити рівень життя його мешканців. Антону допомагають його одногрупники – Богдан і Мілана, завдяки яким юнак перемагає на сільських виборах. Однак лише зараз починається найцікавіше, оскільки на новообраного голову чекають справжні випробування, з якими він раніше не стикався. Втім, Антон пам’ятає про свою мрію, тому робитиме все, що зможе, аби її досягти.

"Голова": дивіться трейлер онлайн

"Ромео і Джульєтта з Черкас"

Закохані Юля та Рома вже протягом тривалого часу зустрічаються одне з одним, тому планують одружитися. Втім, пара не може зіграти весілля, бо їхні батьки ворогують і виступають проти свята. Головні герої намагаються покращити стосунки між дорослими, щоб таки одружитися. Однак закохані не знають, що на них чекають випробування, які підготували батьки. Юлі й Ромі доведеться розплутувати любовний чотирикутник, що виник між дорослими, які за десятки років ворожнечі несподівано вирішують розлучитися та обмінятися партнерами.

"Ромео і Джульєтта з Черкас": дивіться трейлер онлайн

Запропоновані варіанти подарують вам лише позитивні емоції та яскраві враження. Український кінематограф продовжує розвиватися і тішити аудиторію комедійним форматом навіть в умовах війни.