Ба більше, ці стрічки можна переглянути на стримінговій платформі Netflix. Тому обирайте свого фаворита у матеріалі Кіно 24 та проведіть вечір за переглядом захопливої стрічки.

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Мінісеріали для перегляду ввечері

"Шоу 8"

Рейтинг IMDb: 7.2

За сюжетом мінісеріалу, восьмеро людей опиняються замкненими в загадковій восьмиповерхівці, де їх чекає спокуслива, але небезпечна гра. Кожен із них має можливість заробляти гроші за час, проведений у цьому незвичайному місці. Проте, за зовнішньою привабливістю схеми ховаються складні психологічні випробування та небезпеки.

"Шоу 8": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

"Посібник з убивства для хороших дівчат"

Рейтинг IMDb: 6.8

Через п’ять років після жорстокого вбивства 17-річної дівчини в сонному англійському містечку, загадка цього злочину все ще залишалася невирішеною. Містечко, яке колись славилося своїм спокійним життям, тепер закуталося в атмосферу таємниці й страху. Всі намагалися забути про трагедію, але не всі змогли позбутися відчуття неспокою.

Серед тих, хто пам’ятає, є одна студентка, сповнена рішучості розкрити правду. Вона вважає, що справжній вбивця все ще блукає серед них, і готова йти на все, щоб знайти його. Вона починає розслідування, переглядаючи старі докази, опитуючи свідків та вивчаючи деталі, які, здавалося, забулися.

"Посібник з убивства для хороших дівчат": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

"Жодна віднині"

Рейтинг IMDb: 7.2

За сюжетом, 17-річна дівчина повідомляє про сексуальне насильство у своїй школі. Розслідування цієї справи стає вирішальним моментом у її житті, змінюючи все, що вона знала про себе і своє оточення. Вона опиняється в центрі уваги, коли наважується викрити правду, яка, на її думку, має бути почута.

Тепер дівчина має боротися з непорозуміннями та критикою з боку однолітків, а також з реакцією своєї родини. Близькі, які повинні підтримувати її, часто виявляються невпевненими у своїх діях.

Ця ситуація ставить під сумнів їхні стосунки, змушуючи дівчину задуматися про те, хто справжніми союзниками в її боротьбі, а хто – лише байдужими спостерігачами.

"Жодна віднині": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

Ці мінісеріали не тільки швидкі у перегляді, але й здатні залишити сильні враження. Оберіть один із них для вечірнього релаксу!