Более того, эти ленты можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix. Поэтому выбирайте своего фаворита в материале Кино 24 и проведите вечер за просмотром увлекательной ленты.

Смотрите также Дуглас поделился впечатлениями от поездки в Киев: "Напоминание всем нам о важности свободы"

Мини-сериалы для просмотра вечером

"Шоу 8"

Рейтинг IMDb: 7.2

По сюжету мини-сериала, восемь человек оказываются запертыми в загадочной восьмиэтажке, где их ждет соблазнительная, но опасная игра. Каждый из них имеет возможность зарабатывать деньги за время, проведенное в этом необычном месте. Однако, за внешней привлекательностью схемы скрываются сложные психологические испытания и опасности.

"Шоу 8": смотрите онлайн трейлер мини-сериала

"Пособие по убийству для хороших девушек"

Рейтинг IMDb: 6.8

Через пять лет после жестокого убийства 17-летней девушки в сонном английском городке, загадка этого преступления все еще оставалась нерешенной. Городок, который когда-то славился своей спокойной жизнью, теперь окутался в атмосферу тайны и страха. Все пытались забыть о трагедии, но не все смогли избавиться от ощущения беспокойства.

Среди тех, кто помнит, есть одна студентка, полна решимости раскрыть правду. Она считает, что настоящий убийца все еще блуждает среди них, и готова идти на все, чтобы найти его. Она начинает расследование, просматривая старые доказательства, опрашивая свидетелей и изучая детали, которые, казалось, забылись.

"Руководство по убийству для хороших девушек": смотрите онлайн трейлер мини-сериала

"Ни одна отныне"

Рейтинг IMDb: 7.2

По сюжету, 17-летняя девушка сообщает о сексуальном насилии в своей школе. Расследование этого дела становится решающим моментом в ее жизни, меняя все, что она знала о себе и своем окружении. Она оказывается в центре внимания, когда решается разоблачить правду, которая, по ее мнению, должна быть услышана.

Теперь девушка должна бороться с недоразумениями и критикой со стороны сверстников, а также с реакцией своей семьи. Близкие, которые должны поддерживать ее, часто оказываются неуверенными в своих действиях.

Эта ситуация ставит под сомнение их отношения, заставляя девушку задуматься о том, кто настоящими союзниками в ее борьбе, а кто – лишь равнодушными наблюдателями.

"Ни одна отныне": смотрите онлайн трейлер мини-сериала

Эти мини-сериалы не только быстрые в просмотре, но и способны оставить сильные впечатления. Выберите один из них для вечернего релакса!