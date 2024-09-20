Ощущения и эмоции от поездки актер описал на своей странице в инстаграм, где выразил восхищение городом и его жителями. Майкл Дуглас появился на видео, одетый в свитшот с надписью "The Power of Freedom" от платформы UNITED24.

Смотрите также 10 самых популярных сериалов на Netflix, которые стали фаворитами украинцев за последнюю неделю

Майкл Дуглас поделился впечатлениями о Киеве

Несмотря на то, что путешествие поездом от польской границы до Киева длилось целых 11 часов, Дуглас и его сын Дилан остались поражены красотой украинской столицы. Они отметили, что каждая минута путешествия стоила того, чтобы увидеть Киев во всем его величии. Несмотря на долгую дорогу, восхищение архитектурой, историческими памятниками и атмосферой города превзошло все ожидания.

Майкл Дуглас, готовясь к путешествию в Киев, имел определенные представления о городе, сравнивая его с атмосферой восточного Берлина времен Холодной войны, до падения Берлинской стены. Он ожидал увидеть что-то мрачное и суровое. Однако визит в украинскую столицу превзошел все его ожидания. Вместо мрачной атмосферы Дуглас увидел яркий, живой город, который приятно удивил его своей современностью, активностью и динамикой.

Замечательная культура, замечательные рестораны и удивительная энергия. Учитывая обстоятельства, есть небольшое количество разрушений, правда, мы видели детскую больницу, крупнейшую во всей Украине, которая полностью разрушена, и четко понятно, что это было не по ошибке. Некоторые здания до сих пор стоят, но понадобится много работы,

– говорит Майкл Дуглас.

Однако наибольшее впечатление на Майкла Дугласа произвели не архитектура или пейзажи Киева, а люди, которые его населяют. Актер отметил невероятную силу духа и несокрушимость украинцев, их преданность своей стране и невероятное мужество.

"Что мы с Диланом вынесли оттуда, так, то, какие там люди, невероятный дух. Когда ты думаешь, что происходило с Украиной, начиная от режима Сталина и Второй мировой войны, а впоследствии она оказалась вынуждена сражаться и защищать свои более 30 лет демократии. Это невероятное место и большое напоминание всем нам о важности свободы, демократии и того, как надо работать ради них", – отметил Дуглас.

Это несокрушимое желание бороться за свое будущее и готовность стоять за свои ценности поразили его больше всего. Дуглас подчеркнул, что именно этот непоколебимый дух украинского народа является той силой, которая вдохновляет и которая, несомненно, поможет Украине одержать победу и построить достойное будущее.