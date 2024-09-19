Такой список опубликовала стриминговая платформа Netflix. Каждый из этих сериалов предлагает захватывающие истории и уникальные сюжеты, что привлекли внимание широкой аудитории, обеспечив им топовые позиции в рейтинге просмотров.

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Самые популярные сериалы на Netflix

"Великолепная пара"

Амелия Сакс готовится к важнейшему событию в ее жизни – свадьбе с представителем одной из самых богатых семей Нантакета. Ее избранник принадлежит к аристократической династии Винбери, известной своим влиянием и богатством. Будущая свекровь Амелии, Грир Гаррисон Винбери, которая является известной писательницей, вкладывает немало усилий и средств, чтобы сделать свадьбу роскошным и незабываемым праздником, которое должно стать главным событием сезона на острове.

Подготовка идет полным ходом: роскошная декорация, приглашение влиятельных гостей и продуманные до мельчайших деталей церемония и прием. Казалось бы, ничто не может омрачить это радостное событие, как вдруг на пляже находят тело. Эта ужасная находка переворачивает все с ног на голову и заставляет окунуться в водоворот неожиданных событий.

Пока гости и родственники собираются на свадьбу, начинается расследование, которое напоминает сюжет одного из детективных романов самой Грир.

"Великолепная пара": смотрите онлайн трейлер сериала

"Эмили в Париже" 4 сезон

Сериал вошел в десятку самых популярных шоу в 93 странах, что подтверждает его огромную популярность среди аудитории.

Сюжет нового сезона развивается после драматических событий вокруг неудачной свадьбы Камиллы и Габриэля. Эмили оказывается в сложной эмоциональной ситуации, ведь ее чувства разрываются между двумя мужчинами. Ситуация осложняется, когда выясняется, что Камилла ждет ребенка от Габриэля. Это подтверждает худшие опасения Алфи относительно отношений между Эмили и Габриэлем, что ставит под угрозу их отношения.

На работе ситуация также становится напряженной. Сильви, владелица Agence Grateau, вынуждена принимать важные решения, которые могут повлиять не только на ее брак, но и на всю карьеру. В это время агентство сталкивается с кадровыми изменениями, которые влияют на команду.

"Эмили в Париже": смотрите онлайн трейлер сериала

Минди, которая мечтает о музыкальной карьере, вместе со своей группой готовится к участию в Евровидении. Однако их финансовые ресурсы исчерпываются, и они оказываются перед финансовыми трудностями, что ставит под угрозу их участие в конкурсе.

Между тем Эмили и Габриэль работают над тем, чтобы получить звезду Мишлена для ресторана, однако их усилия осложняются двумя большими тайнами, которые могут разрушить все, над чем они работали и мечтали.

"КАОС"

Сюжет разворачивается на величественном Олимпе, где когда-то царила гармония среди богов, но теперь всем руководит раздор. Всемогущий Зевс, известный своей непоколебимой властью над небесами и смертными, погружается в глубокую паранойю. Он начинает подозревать всех вокруг – и богов, и людей, – что приводит к хаосу и конфликтам среди небожителей. Распространение его страхов и недоверия подрывает единство на Олимпе и ставит под угрозу стабильность не только божественного мира, но и всего человечества.

"КАОС": смотрите онлайн трейлер сериала

На фоне этого напряжения три обычные смертные, которые, на первый взгляд, не имеют никакого влияния на ход событий, оказываются судьбоносными фигурами. Они узнают о своем особом предназначении: именно им суждено изменить будущее человечества и восстановить баланс, нарушенный божьим параноидальным поведением.

Также в списке самых популярных сериалов на этой неделе оказались такие ленты:

"Успеть до 30" 1 сезон

"Остров миллиардеров" 1 сезон

"Дыши" 1 сезон

"Эмили в Париже" 1 сезон

"Hot Wheels: Газуй!" 2 сезон

"Джентльмены" 1 сезон

"Руководство по убийству для хороших девушек" 1 сезон

Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром.