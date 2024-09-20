Відчуття та емоції від поїздки актор описав на своїй сторінці в інстаграм, де висловив захоплення містом та його мешканцями. Майкл Дуглас з’явився на відео, одягнений у світшот із написом "The Power of Freedom" від платформи UNITED24.

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Майкл Дуглас поділився враженнями про Київ

Попри те, що подорож поїздом від польського кордону до Києва тривала цілих 11 годин, Дуглас та його син Ділан залишилися вражені красою української столиці. Вони відзначили, що кожна хвилина подорожі була варта того, щоб побачити Київ у всій його величі. Попри довгу дорогу, захоплення архітектурою, історичними пам'ятками та атмосферою міста перевершило всі очікування.

Майкл Дуглас, готуючись до подорожі в Київ, мав певні уявлення про місто, порівнюючи його з атмосферою східного Берліна часів Холодної війни, до падіння Берлінської стіни. Він очікував побачити щось похмуре та суворе. Однак візит до української столиці перевершив усі його очікування. Замість похмурої атмосфери Дуглас побачив яскраве, живе місто, яке приємно здивувало його своєю сучасністю, активністю та динамікою.

Чудова культура, чудові ресторани та дивовижна енергія. Враховуючи обставини, є невелика кількість руйнувань, правда, ми бачили дитячу лікарню, найбільшу в усій Україні, яка повністю зруйнована, і чітко зрозуміло, що то було не помилково. Деякі будівлі досі стоять, але знадобиться багато роботи,

– каже Майкл Дуглас.

Однак найбільше враження на Майкла Дугласа справили не архітектура чи краєвиди Києва, а люди, які його населяють. Актор відзначив неймовірну силу духу та незламність українців, їхню відданість своїй країні та неймовірну мужність.

"Що ми з Діланом винесли звідти, так те, які там люди, неймовірний дух. Коли ти думаєш, що відбувалося з Україною, починаючи від режиму Сталіна і Другої світової війни, а згодом вона виявилася змушена битися та боронити свої понад 30 років демократії, це неймовірне місце та велике нагадування всім нам про важливість свободи, демократії та того, як треба працювати заради них", – зазначив Дуглас.

Це незламне бажання боротися за своє майбутнє та готовність стояти за свої цінності вразили його найбільше. Дуглас підкреслив, що саме цей непохитний дух українського народу є тією силою, яка надихає і яка, безсумнівно, допоможе Україні здобути перемогу та побудувати гідне майбутнє.