Как в "Гарри Поттере", но без Хогвартса: 4 фильма, в которых магия кажется настоящей

Иногда для настоящего чуда не нужны ни волшебная палочка, ни письмо из Хогвартса. Достаточно оказаться в нужном месте, открыть необычную дверь или сделать шаг навстречу миру, о существовании которого даже не догадывался

Любимые фэнтези возвращают нас в детство, когда казалось, что магия может скрываться за каждым углом. И хотя Хогвартс уже стал культовым, есть немало других историй, способных подарить такое же ощущение чуда. 24 Канал подготовил четыре фильма, которые откроют двери в миры, где обычное легко превращается в настоящую магию

"Звездная пыль" (2007)

Рейтинг IMDb: 7,6/10

Жанр: фэнтези, приключения, романтика.

А что, если бы звезда, падающая с неба, оказалась не просто небесным телом, а настоящей девушкой? Именно с такого необычного открытия начинается история фильма "Звездная пыль" режиссера Мэтью Вона.

В центре сюжета – юноша Тристан, который обещает возлюбленной достать звезду, упавшую за пределами его родного городка. Однако, пересекая каменную стену, отделяющую обычный мир от волшебного королевства, он попадает в место, где живут ведьмы, летают пираты, а на магических существ охотятся опасные враги. Особенность этой картины – в ее сказочной атмосфере, где рядом с опасностью всегда есть место юмору, романтике и неожиданным приключениям.

Смотрите трейлер фильма "Звездная пыль" онлайн:

"Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф" (2005)

Рейтинг IMDb: 6,9/10

Жанр: фэнтези, приключения, семейный.

Обычный шкаф может оказаться гораздо больше, чем просто местом для хранения одежды. Для четырех детей он становится входом в Нарнию – заснеженное королевство, где живут фавны, кентавры, великаны и другие сказочные существа.

Во время Второй мировой войны братья и сестры Певенси переезжают в загородный дом, где случайно находят необычный портал. За его дверями их ждет мир, в котором уже много лет царит Белая колдунья, а зима, кажется, никогда не закончится.

Но больше всего впечатляет не само путешествие, а ощущение, что за каждым поворотом героев ждет что-то неизведанное. Режиссер Эндрю Адамсон соединил в фильме масштабные приключения, мифологических персонажей и настоящую сказочную атмосферу. А еще здесь есть Аслан – величественный лев, ставший одним из самых узнаваемых образов кинофэнтези.

Смотрите трейлер фильма "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф" онлайн:

"Дом странных детей мисс Перегрин" (2016)

Рейтинг IMDb: 6,7/10

Жанр: фэнтези, приключения, драма, семейный.

Не все необычные дети учатся в школах магии. Некоторые из них живут в доме, где время застряло в одном дне, а каждый житель обладает способностью, которая отличает его от других.

Именно такое место находит Джейкоб, следуя загадочным подсказкам, оставленным его дедушкой. Парень попадает в приют мисс Перегрин, где знакомится с детьми, умеющими левитировать, управлять огнем или становиться невидимыми. Однако за необычной жизнью скрывается опасность, а у их наставницы мисс Перегрин есть свои секреты.

Режиссер Тим Бертон создал особую вселенную, в которой сказка граничит с готикой, а удивительное порой приобретает довольно жуткий облик. Благодаря этому фильм не похож на обычную историю о волшебной школе: здесь больше загадок, причудливых персонажей и мрачных тайн. А Ева Грин в роли мисс Перегрин придает истории особую загадочность.

Смотрите трейлер фильма "Дом странных детей мисс Перегрин" онлайн:

"Дом с часами в стенах" (2018)

Рейтинг IMDb: 6,1/10

Жанр: фэнтези, приключения, комедия, мистика.

А что, если магия скрывается не за порталом и не в далеком королевстве, а просто в стенах старого дома? Именно такую тайну предстоит раскрыть десятилетнему Льюису, который после смерти родителей переезжает к своему эксцентричному дяде.

Новое жилище мальчика оказывается совсем не обычным. Здесь обитают непонятные механизмы, предметы ведут себя странно, а за стенами постоянно слышно загадочное цоканье. Впоследствии Льюис узнает, что его дядя Джонатан и соседка Флоренс владеют магией, а сам дом скрывает опасную тайну, связанную с часами.

В фильме режиссера Элая Рота снялись Джек Блэк и Кейт Бланшетт. Их экранный дуэт привносит в историю юмор, а готические декорации, причудливые персонажи и магические проделки создают атмосферу, в которой уют легко сменяется легким жутковатым настроением. Это вариант для тех, кому хочется фэнтези с нотками мистики, но без чрезмерно мрачного настроения.

Смотрите трейлер фильма "Дом с часами в стенах" онлайн:

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