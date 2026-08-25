24 Канал собрал лучшие психологические триллеры о харизматичных лжецах, знакомство с которыми оборачивается настоящим ужасом.

"Талантливый мистер Рипли" (1999)

Рейтинг IMDb – 7,4

Скромный юноша Том Рипли получает задание от состоятельного магната вернуть из Италии его беззаботного сына Дики Гринлифа. Очарованный роскошной жизнью, харизмой и легкостью молодого богача, Том постепенно влюбляется в его образ жизни и пытается стать его лучшим другом. Когда же дружба дает трещину, изящный лжец решает не только лишить Дики привилегий, но и буквально присвоить себе его личность.

"Талантливый мистер Рипли": смотрите трейлер фильма онлайн

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Что говорят критики: обозреватели Rotten Tomatoes отмечают безупречную игру Мэтта Деймона и режиссуру Энтони Мингеллы. Кинокритик Роджер Эберт подчеркнул, что картина поражает психологической точностью, с которой показано превращение очаровательного юноши в хладнокровного социопата.

"Американский психопат" (2000)

Рейтинг IMDb – 7,6

Патрик Бейтман – воплощение успеха на Уолл-стрит. Он носит дорогие костюмы, посещает закрытые рестораны, заботится об идеальном внешнем виде и очаровывает окружающих. Однако, пока коллеги восхищаются его стилем, Бейтман дает выход своей неконтролируемой ярости в жестоких ночных расправах.

"Американский психопат": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes критики хвалят черный юмор Мэри Гэррон и феноменальную харизму Кристиана Бэйла. Обозреватель Rolling Stone отметил, что фильм мастерски разоблачает пустоту консьюмеризма через образ привлекательного монстра.

"Девушка в поезде" (2016)

Рейтинг IMDb – 6,5

Рэйчел тяжело переживает развод с мужем Томом, который быстро создал новую семью с привлекательной Анной. Ежедневно проезжая на поезде мимо их дома, героиня наблюдает еще и за соседской парой, считая их брак эталоном счастья. Когда девушка внезапно исчезает, Рэйчел начинает собственное расследование и постепенно срывает маску с якобы безупречного и заботливого мужчины, который годами искусно манипулировал всеми женщинами вокруг.

"Девушка в поезде": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: Рецензенты Rotten Tomatoes обращают внимание на сильную игру Эмили Блант, которая выводит драму на высокий уровень. Обозреватель The Guardian подчеркнул, что картина умело поддерживает интригу вокруг токсичных семейных тайн.

"Красивый, плохой, злой" (2019)

Рейтинг IMDb – 6,7

Элизабет – одинокая мать, которая встречает невероятно привлекательного, нежного и заботливого Теда Банди. Их жизнь напоминает сказку, пока парня не арестовывают по обвинению в серии жестоких нападений и убийств студенток. Женщина годами защищает своего избранника и не верит в страшные обвинения, ведь абсолютное очарование Теда ослепляет ее вплоть до момента неизбежного прозрения.

"Красивый, плохой, злой": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: Обозреватели Rotten Tomatoes отмечают неожиданно убедительное перевоплощение Зака Эфрона, который мастерски передал гипнотический шарм убийцы. Кинокритик Variety отметил, что картина прекрасно иллюстрирует ужас того, как манипулятор заставляет жертву отрицать очевидные факты.

"Свежатинка" (2022)

Рейтинг IMDb – 6,7

Разочаровавшаяся в неудачных свиданиях в приложениях Ноа случайно знакомится в супермаркете с очаровательным пластическим хирургом Стивом. Мужчина кажется остроумным, внимательным и идеальным романтиком, поэтому девушка охотно соглашается провести вместе выходные в загородном доме. Но вскоре после приезда романтическая сказка превращается в настоящий ад, когда Стив раскрывает свои жуткие гастрономические пристрастия.

"Свежатинка": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: Обозреватели Rotten Tomatoes отмечают невероятную химию между Дейзи Эдгар-Джонс и Себастьяном Стеном, благодаря которой легкая романтическая сатира мастерски перерастает в напряженный хоррор-триллер.

Но не всем тиранам удается выйти сухими из воды – иногда манипулятор сам оказывается в смертельной ловушке того, кого считал беззащитным. Если вам нравятся напряженные фильмы об изощренной мести, ознакомьтесь с нашей другой подборкой триллеров.