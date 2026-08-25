24 Канал зібрав найкращі психологічні трилери про харизматичних брехунів, знайомство з якими обертається справжнім жахом.

"Талановитий містер Ріплі" (1999)

Рейтинг IMDb – 7,4

Скромний юнак Том Ріплі отримує завдання від заможного магната повернути з Італії його безтурботного сина Дікі Грінліфа. Зачарований розкішним життям, харизмою та легкістю молодого багатія, Том поступово закохується в його побут і намагається стати його найкращим другом. Коли ж дружба дає тріщину, витончений брехун вирішує не лише забрати привілеї Дікі, а й буквально привласнити собі його особистість.

"Талановитий містер Ріплі": дивіться трейлер фільму онлайн

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Що кажуть критики: Оглядачі Rotten Tomatoes відзначають бездоганну гру Метта Деймона та режисуру Ентоні Мінгелли. Кінокритик Roger Ebert підкреслив, що картина вражає психологічною точністю, з якою показано перетворення чарівного юнака на холоднокровного соціопата.

"Американський психопат" (2000)

Рейтинг IMDb – 7,6

Патрік Бейтман – утілення успіху на Волл-стріт. Він одягається в дорогі костюми, відвідує закриті ресторани, дбає про ідеальний вигляд і зачаровує оточення. Однак, поки колеги захоплюються його стилем, Бейтман тамує свою неконтрольовану лють у жорстоких нічних розправах.

"Американський психопат": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes критики хвалять чорний гумор Мері Геррон та феноменальну харизму Крістіана Бейла. Оглядач Rolling Stone зауважив, що фільм майстерно викриває порожнечу консюмеризму через образ привабливого монстра.

"Дівчина у потягу" (2016)

Рейтинг IMDb – 6,5

Рейчел важко переживає розлучення з чоловіком Томом, який швидко побудував нову сім'ю з привабливою Анною. Щодня проїжджаючи потягом повз їхній будинок, героїня спостерігає ще й за сусідською парою, вважаючи їхній шлюб еталоном щастя. Коли дівчина раптово зникає, Рейчел починає власне розслідування та поступово зриває маску з нібито бездоганного й турботливого чоловіка, що роками майстерно маніпулював усіма жінками довкола.

"Дівчина у потягу": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: Рецензенти Rotten Tomatoes звертають увагу на сильну гру Емілі Блант, яка витягує драму на високий рівень. Оглядач The Guardian наголосив, що стрічка вправно тримає інтригу навколо токсичних сімейних таємниць.

"Звабливий, поганий, злий" (2019)

Рейтинг IMDb – 6,7

Елізабет – самотня мати, яка зустрічає неймовірно привабливого, ніжного та турботливого Теда Банді. Їхнє життя нагадує казку, доки хлопця не заарештовують за звинуваченням у серії жорстоких нападів і вбивств студенток. Жінка роками захищає обранця й не вірить у страшні звинувачення, адже абсолютна чарівність Теда засліплює її аж до миті неминучого прозріння.

"Звабливий, поганий, злий": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: Оглядачі Rotten Tomatoes відзначають несподівано переконливе перевтілення Зака Ефрона, який майстерно передав гіпнотичний шарм убивці. Кінокритик Variety зазначив, що стрічка чудово ілюструє жах того, як маніпулятор змушує жертву заперечувати очевидні факти.

"Свіжина" (2022)

Рейтинг IMDb – 6,7

Зневірена в невдалих побаченнях у додатках Ноа випадково знайомиться в супермаркеті з чарівним пластичним хірургом Стівом. Чоловік здається дотепним, уважним та ідеальним романтиком, тому дівчина охоче погоджується провести разом спільний вікенд у заміському будинку. Та вже невдовзі після приїзду романтична казка перетворюється на справжнє пекло, коли Стів розкриває свої моторошні гастрономічні вподобання.

"Свіжина": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: Оглядачі Rotten Tomatoes відзначають неймовірну хімію між Дейзі Едгар-Джонс і Себастіаном Стеном, завдяки якій легка романтична сатира майстерно переростає у напружений горор-трилер.

Та не всім тиранам вдається вийти сухими з води – іноді маніпулятор сам опиняється в смертельній пастці того, кого вважав беззахисним. Якщо вам до вподоби напружені фільми про витончену помсту, читайте нашу іншу добірку трилерів.