Смертельный маршрут: 3 захватывающих триллера о поездках, которые пошли не по плану

Обычная автомобильная поездка по безлюдным трассам может легко превратиться в настоящую игру на выживание. Наша редакция собрала лучшие дорожные триллеры, в которых случайный попутчик, сломанная машина или неудачная шутка становятся началом самого страшного кошмара.

Если вы не знаете, какой интересный фильм посмотреть вечером, то ознакомьтесь с нашей подборкой. Выберите фильм из списка и наслаждайтесь просмотром.

"Авария" (1997)

Рейтинг IMDb: 7,0

Автомобиль супругов Тейлоров внезапно ломается посреди безлюдной трассы по пути в Калифорнию. Приветливый водитель грузовика предлагает подвезти женщину до ближайшего кафе с телефоном. Муж остается у машины, успешно ее ремонтирует и отправляется на место встречи. Однако оказывается, что в этом заведении никто никогда не видел его жену.

"Авария": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают мастерски построенный сюжет и убедительную игру Курта Рассела. В то же время киноэксперты критикуют фильм за несколько шаблонных злодеев в финальной части истории.

"Ничего себе, поездочка" (2001)

Рейтинг IMDb: 6,6

Во время далекого автомобильного путешествия два брата покупают старую радиостанцию. Ради развлечения они решают разыграть одинокого дальнобойщика по прозвищу "Ржавый гвоздь". Однако их глупая шутка мгновенно выходит из-под контроля и превращает беззаботное путешествие в настоящий кошмар. Невидимый водитель огромного грузовика вовсе не собирается прощать обиду. Вместо этого он начинает безжалостную охоту на ребят по темным ночным шоссе.

"Ничего себе, поездочка": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят картину за умелое использование жанровых клише и довольно пугающий голос главного антагониста. Впрочем, киноэксперты критикуют фильм за нелогичные решения главных героев в критических ситуациях.

"Попутчик" (1986)

Рейтинг IMDb: 7,2

Юноша перегоняет чужую машину по пустому и дождливому Техасу. На одной из обочин он решает подвезти загадочного мужчину и совершает роковую ошибку. Случайный пассажир оказывается безжалостным серийным убийцей, но он не спешит просто лишить парня жизни. Вместо этого маньяк втягивает героя в изощренную психологическую игру. Преступник хладнокровно убивает людей на своем пути и мастерски подставляет своего спасителя перед местной полицией.

"Попутчик": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную харизму Рутгера Гауэра и гнетущую атмосферу безысходности. В то же время киноэксперты критикуют картину за чрезмерный уровень насилия и садизма.

Если вам по душе фильмы, от которых стынет кровь, то у нас для вас есть подборка напряженных триллеров.