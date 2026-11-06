Днем – любящий отец, ночью – серийный убийца: 7 жутких фильмов

24 Канал собрал семь жутких фильмов о серийных убийцах, которые искусно скрывали свою истинную сущность. И самое страшное здесь – не количество преступлений, а то, как долго окружающие ничего не подозревали.

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"Убийца Кловгитч", 2018

Жанр: психологический триллер, криминальная драма.

IMDb: 6,5

Подросток Тайлер живет в обычной американской семье. Его отец – уважаемый член общества, набожный семьянин и образцовый воспитатель. Но случайная находка заставляет парня заподозрить, что отец может быть серийным убийцей, которого полиция разыскивает уже много лет. Похоже, семейные секреты бывают гораздо хуже, чем доходы, скрытые от налоговой.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 79% положительных рецензий. Обозреватели отмечают напряженную атмосферу, сильную актерскую игру и постепенное нарастание страха без лишней жестокости.

"Убийца Кловгитч": смотреть трейлер

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"Хороший медбрат", 2022

Жанр: криминальный триллер, биографическая драма.

IMDb: 6,8

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Медсестра Эми знакомится с новым коллегой Чарльзом, который кажется идеальным сотрудником: внимательный, добрый и всегда готовый помочь. Но когда в больнице начинают загадочно умирать пациенты, женщина понимает, что ее друг может оказаться опасным преступником. И это тот случай, когда от больничного персонала хочется держаться как можно дальше.

Что говорят критики: Брайан Таллерико с RogerEbert.com похвалил сдержанную игру Эдди Редмейна и Джессики Честейн, но отметил, что фильму не хватает динамики и более глубокого раскрытия персонажей.



"Хороший медбрат": смотреть трейлер

Фильм основан на реальной истории американского медбрата Чарльза Каллена, который годами убивал пациентов.

"Лето 84-го", 2018

Жанр: детектив, психологический триллер, хоррор.

IMDb: 6,7

В маленьком городке пропадают подростки. Четверо друзей начинают подозревать, что за преступлениями стоит их сосед – приветливый полицейский, которому все доверяют. Ребята решают провести собственное расследование. Конечно, ведь что может пойти не так, когда группа школьников начинает следить за вероятным серийным убийцей?

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Что говорят критики: Нелл Миноу с RogerEbert.com отметила атмосферу 80-х, но раскритиковала предсказуемость и недостаточно проработанных персонажей. В то же время финал фильма может немало удивить.

"Лето 84-го": смотреть трейлер

"Кто вы, мистер Брукс?", 2007

Жанр: криминальный триллер, психологическая драма.

IMDb: 7,2

Эрл Брукс – успешный бизнесмен, любящий муж и отец. Его уважают коллеги, соседи и даже благотворительные организации. Правда, есть небольшой нюанс: в свободное время он убивает людей. И когда случайный свидетель узнает о его двойной жизни, безупречная репутация мужчины оказывается под угрозой.

Что говорят критики: Rotten Tomatoes отмечает интересную концепцию и актерскую игру Кевина Костнера, хотя критики считают, что авторы несколько переборщили с сюжетными поворотами.

"Кто вы, мистер Брукс?": смотреть трейлер

"Ледяной", 2012

Жанр: криминальная драма, биографический триллер.

IMDb: 6,8

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Ричард Куклински – обычный мужчина, обожающий жену и детей. По крайней мере, так думает его семья. На самом же деле он работает наемным убийцей и годами скрывает свое кровавое ремесло. Пока дома его ждут семейные ужины, за пределами дома мужчина ведет совершенно иную жизнь.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 68% положительных рецензий. Обозреватели особенно хвалят Майкла Шеннона за жутко убедительное перевоплощение, хотя сценарий считают не слишком оригинальным.

"Ледяной": смотреть трейлер

Фильм основан на истории реального наемного убийцы Ричарда Куклински.

"Очаровательный, плохой, злой", 2019

Жанр: биографический триллер, криминальная драма.

IMDb: 6,7

Тэд Банди – харизматичный, привлекательный и на первый взгляд совершенно нормальный мужчина. Его девушка Лиз не может поверить, что любимый способен на ужасные преступления. Но постепенно выясняется, что за очаровательной улыбкой скрывается один из самых известных серийных убийц Америки.

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Что говорят критики: Шейла О'Мелли с RogerEbert.com отметила необычный подход режиссера, который показывает историю Банди преимущественно глазами его возлюбленной. Особое внимание привлекла игра Зака Эфрона.

"Очаровательный, плохой, злой": смотреть трейлер

"Милые кости", 2009

Жанр: психологический триллер, драма, фэнтези.

IMDb: 6,6

Четырнадцатилетняя Сьюзи становится жертвой серийного убийцы, который живет совсем рядом с ее семьей. После смерти девочка наблюдает за близкими из загробного мира, пока ее убийца продолжает выдавать себя за обычного соседа. Иногда самые опасные монстры не прячутся в темных переулках, а просто здороваются с вами через забор.

Что говорят критики: обозреватель Screen Daily отметил жуткое перевоплощение Стэнли Туччи, но раскритиковал чрезмерное количество фантастических сцен, которые отвлекают от основной трагедии.

"Милые кости": смотреть трейлер





А чтобы немного разрядить атмосферу после просмотра таких фильмов – вот вам подборкафильмов с черным юмором.