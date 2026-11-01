Черный юмор без цензуры: фильмы 2000-х, от которых вы будете хохотать до слез

24 Канал собрал фильмы на вечер, которые точно не назовешь семейным кино. Но если вы любите циничные шутки, абсурдные ситуации и персонажей, которым давно пора к психотерапевту, эта подборка именно для вас.

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"Большой куш", 2000

Жанр: криминальная комедия, боевик.

Рейтинг IMDb: 8,2

В центре сюжета – огромный похищенный бриллиант, за которым охотятся едва ли не все криминальные элементы Лондона. Здесь и гангстеры, и мошенники, и неудачники-грабители, и подпольные боксеры. А еще Брэд Питт в роли бойца Микки, чью речь порой сложнее понять, чем мотивы остальных преступников. Все пытаются разбогатеть, обмануть друг друга и остаться в живых. Правда, последнее дается героям сложнее всего.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 74% положительных рецензий. Обозреватели хвалят остроумные диалоги, колоритных персонажей и черный юмор Гая Ричи. В то же время некоторые критики считают, что режиссер уделил стилю больше внимания, чем содержанию. Но когда на экране такой безумный хаос, это вряд ли кого-то остановит.



"Большой куш": смотреть трейлер

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"Плохой Санта", 2003

Жанр: черная комедия, криминал.

Рейтинг IMDb: 7,0

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Вилли работает Санта-Клаусом в торговом центре. Но вместо рождественского настроения он доставляет детям психологические травмы, взрослым – головную боль, а себе – очередную порцию алкоголя. На самом деле мужчина вместе с сообщником планирует ограбить магазин накануне Рождества. Однако его гениальная схема начинает рушиться после знакомства с маленьким мальчиком, который искренне верит, что перед ним настоящий Санта.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 78% положительных рецензий. Критики называют ее дерзкой, грубой и удивительно смешной черной комедией. Особенно отмечают Билли Боба Торнтона, который создал одного из самых циничных рождественских персонажей в кино.

"Плохой Санта": смотреть трейлер

"Поцелуй на прощание", 2005

Жанр: черная комедия, криминал, детектив.

Рейтинг IMDb: 7,4

Мелкий воришка Гарри случайно попадает на актерский кастинг, спасаясь от полиции. Его нервный срыв принимают за гениальную актерскую игру – и вот он уже отправляется в Голливуд. Там он знакомится с частным детективом и неожиданно оказывается в центре настоящего расследования убийства. Проблема лишь в том, что Гарри совершенно не понимает, что делает. Хотя для Голливуда, кажется, это не самая большая проблема.

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Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 86% положительных отзывов. Критики отмечают острые диалоги, искусную иронию над детективным жанром и великолепное взаимодействие Дауни-младшего и Килмера. Особенно хвалят сценарий Шейна Блэка, который превращает криминальную историю в остроумную пародию.



"Поцелуй на прощание": смотреть трейлер

"Сжечь после прочтения", 2008

Жанр: черная комедия, криминал, шпионская сатира.

Рейтинг IMDb: 7,0

Двое сотрудников спортзала случайно находят диск с документами бывшего сотрудника ЦРУ. Вместо того чтобы вернуть находку владельцу, они решают заработать на ней деньги.К абсурдной истории присоединяются шпионы, любовники, ревнивые партнеры и люди, которые ужасно любят создавать себе проблемы.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 78% положительных отзывов. Обозреватели хвалят братьев Коэнов за абсурдный сюжет, меткую сатиру и ярких персонажей. В то же время некоторые критики считают юмор слишком мрачным, а сюжет – намеренно бессмысленным. Но именно в этом и заключается замысел режиссеров.



"Сжечь после прочтения": смотреть трейлер

Ну и у нас для вас есть " подборку комедий 2000-х ", которые до сих пор остаются актуальными.