От жутких легенд до психопатов: 5 фильмов о маньяках, которые держат в напряжении до самого финала

Человечество делится на два типа: тех, кто после просмотра триллера о серийном убийце идет проверять, закрыты ли двери, и тех, кто сразу же ищет в лентах "что-то еще страшнее".

Если вы относитесь ко второй категории – поздравляем, эта подборка именно для вас. 24 Канал отобрал пять классических фильмов о маньяках, которые до сих пор заставляют нервно оглядываться при каждом подозрительном скрипе.

"Городские легенды" (1998)



Фильм "Городские легенды" (1998) / Фото imdb



Фильм мастерски играет на знакомых страшилках, превращая их в кровавую реальность, где начинаешь подозревать буквально каждого. Осенний университетский кампус только добавляет жуткой атмосферы, а напряжение не отпускает до финальных титров. Если любите слэшеры, которые давно стали классикой, этот вариант точно стоит того, чтобы провести вечер перед экраном.

"Порок" (2001)



Фильм "Порок" (1998) / Фото imdb



Это тот редкий случай, когда больше всего пугают не сцены насилия, а размышления, которые остаются уже после титров. Агент ФБР принимает неожиданного посетителя – мужчину, который заявляет, что его брат был серийным убийцей. Далее зрителя переносят в детство двух братьев, чей отец искренне верил, что получил от Бога миссию истреблять демонов среди людей. Фильм мастерски играет с гранью между верой и безумием, а финал заставляет пересмотреть все увиденное заново – и, возможно, не сразу заснуть.

"Имитатор" (1995)



Фильм "Имитатор" (1998) / Фото imdb



Это триллер, который в очередной раз доказывает: даже эксперты не застрахованы от собственных страхов. Главной героине приходится вступить в опасную игру с маньяком, который слишком хорошо знает психологию своих жертв. Напряжение только нарастает, а ощущение, что опасность может проникнуть даже через экран, придает истории особую жуткость. Если вы любите психологические триллеры, где главное оружие – не пистолет, а острый Ум, этот фильм точно не разочарует.

"Игра на выживание" (2012)



Фильм "Игра на выживание" (1998) / Фото imdb



Когда пропадает младшая сестра Джилл, она убеждена – это вернулся вот тот самый похититель, который когда-то охотился на нее саму. Не дождавшись помощи от правоохранителей, героиня берет расследование в свои руки, начиная напряженную игру против человека, который хорошо знает все ее страхи и слабости.

"Целуя девушек" (1997)



Фильм "Целуя девушек" (1998) / Фото imdb



Серийный преступник, гордо называющий себя Казановой, охотится на молодых женщин, не оставляя полиции ни одной зацепки. Распутывать это дело приходится детективу Алексу Кроссу – и каждый потерянный час здесь буквально может стоить жизни очередной жертвы. Классический детективный триллер с харизматичным главным героем, который даже спустя десятилетие после премьеры не утратил своей напряженности.

Если этой подборки вам оказалось мало, у нас есть еще одна порция фильмов на вечер, которые держат в напряжении от первой до последней минуты.