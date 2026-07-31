Якщо ви з другої категорії – вітаємо, ця добірка саме для вас. 24 Канала зібав п'ять класичних фільмів про маніяків, які досі змушують нервово озиратися на кожен підозрілий скрип.

"Міські легенди" (1998)



Фільм "Міські легенди" (1998) / Фото imdb



Фільм майстерно грає на знайомих страшилках, перетворюючи їх на криваву реальність, де підозрювати починаєш буквально кожного. Осінній університетський кампус лише додає моторошної атмосфери, а напруга не відпускає до фінальних титрів. Якщо любите слешери, які давно стали класикою, цей варіант точно вартий вечора перед екраном.

"Порок" (2001)



Фільм "Порок" (1998) / Фото imdb



Це той рідкісний випадок, коли найбільше лякають не сцени насильства, а роздуми, що залишаються вже після титрів. Агент ФБР отримує несподіваного відвідувача – чоловіка, який заявляє, що його брат був серійним убивцею. Далі глядача переносять у дитинство двох братів, чий батько щиро вірив, що отримав від Бога місію винищувати демонів серед людей. Фільм майстерно грається з межею між вірою та божевіллям, а фінал змушує переглянути все побачене заново – і, можливо, не одразу заснути.

"Імітатор" (1995)



Фільм "Імітатор" (1998) / Фото imdb



Це трилер, який вкотре доводить: навіть експерти не застраховані від власних страхів. Головній героїні доводиться вступити в небезпечну гру з маніяком, який надто добре знає психологію своїх жертв. Напруга лише наростає, а відчуття, що небезпека може проникнути навіть через екран, додає історії особливої моторошності. Якщо любите психологічні трилери, де головна зброя – не пістолет, а гострий розум, цей фільм точно не розчарує.

"Гра на виживання" (2012)



Фільм "Гра на виживання" (1998) / Фото imdb



Коли зникає молодша сестра Джилл, вона переконана – це повернувся той самий викрадач, який колись полював на неї саму. Не дочекавшись допомоги від правоохоронців, героїня бере розслідування у власні руки, розпочинаючи напружену гру проти людини, яка добре знає всі її страхи та слабкості.

"Цілуючи дівчат" (1997)



Фільм "Цілуючи дівчат" (1998) / Фото imdb



Серійний злочинець, який гордо називає себе Казановою, полює на молодих жінок, не залишаючи поліції жодної зачіпки. Розплутувати цю справу випадає детективу Алексу Кроссу – і кожна втрачена година тут буквально може коштувати чергової жертви. Класичний детективний трилер із харизматичним головним героєм, який навіть через десятиліття після прем'єри не втратив своєї напруги.

Якщо цієї добірки вам виявилося замало, маємо ще одну порцію фільмів на вечір, які тримають у напрузі від першої до останньої хвилини.