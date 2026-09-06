Опасные и безжалостные: 6 напряженных боевиков с неукротимыми героинями в главных ролях

Кто сказал, что спасать мир – это мужская работа? В современном кино хватает героинь, которые не ждут помощи, а сами берут оружие в руки. И у каждой из них есть свой рецепт успеха.

24 Канал подготовил подборку фильмов, после просмотра которых хочется пересмотреть любимый боевик или срочно найти новый.

"Идеальное оружие" (2026)

Рейтинг IMDb – 6,0

Селеста (ее сыграла Адриа Архона) – новая героиня боевика, которая точно знает: если ситуация вышла из-под контроля, то придется вернуть ее под контроль самостоятельно. В фильме ее ждут опасные соперники и борьба за выживание, где каждая ошибка может стоить слишком дорого. Если вы любите напряженные боевики, героинь, которые не боятся действовать, и сюжеты, где ставки постоянно растут, эту картину стоит добавить в список для просмотра.

"Идеальное оружие": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: В рецензиях на Rotten Tomatoes критики отмечают самоотверженную игру Адрии Архоны, которой удалось создать убедительный образ несгибаемой матери-воительницы. В то же время обозреватели отмечают, что за бешеным темпом и зрелищным насилием сюжету несколько не хватает сценаристской глубины и смыслового наполнения.

"Мать" (2023)

Рейтинг IMDb – 5,7

Дженнифер Лопес играет бывшую наемницу, которая возвращается в опасный мир, чтобы спасти дочь. И это тот случай, когда материнский инстинкт работает лучше любой суперсилы.

"Мать": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: В отзывах на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят физическую подготовку Дженнифер Лопес, которая естественно и убедительно вписалась в амплуа безжалостной героини боевика. Однако критики отмечают предсказуемость сюжета и шаблонный сценарий, который не позволяет фильму раскрыться в полной мере.

"Убить Билла" (2003)

Рейтинг IMDb – 8,2

Это одна из самых известных историй мести в кино. Героиня Беатрикс Киддо (в исполнении Умы Турман) просыпается после комы и отправляется завершить дело, которое враги очень хотели оставить в прошлом. Фильм Квентина Тарантино – идеальный выбор для тех, кто любит стильный экшен, харизматичных героев и сведение личных счетов.

"Убить Билла": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на сайте Rotten Tomatoes эксперты восхищаются виртуозными сражениями персонажей и смелой режиссурой Тарантино. Особую похвалу получила магнетическая игра Умы Турман, чья героиня стала культовым символом мести в современном кино.

"Взрывная блондинка" (2017)

Рейтинг IMDb – 6,7

Шарлиз Терон сыграла в шпионском боевике, где красивые костюмы – далеко не единственное, чем может похвастаться главная героиня. Лоррейн Бротон одинаково хорошо владеет информацией, оружием и боевыми искусствами. А сцена драки на лестнице давно стала одной из причин, почему этот фильм стоит посмотреть хотя бы раз.

"Взрывная блондинка": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes отмечают потрясающие боевые сцены, неоновый визуал Берлина конца 80-х и харизму Шарлиз Терон. В то же время критики отмечают, что шпионские интриги порой кажутся запутанными и служат скорее стильной связующей нитью между зрелищными рукопашными сражениями.

"Кейт" (2021)

Рейтинг IMDb – 6,3

У Кейт (ее сыграла Мэри Элизабет Уинстед) есть всего сутки, чтобы отомстить тем, кто ее отравил. Времени на долгие размышления нет, зато есть Токио, оружие, погони и список людей, до которых нужно добраться.

"Кейт": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: По оценкам обозревателей на Rotten Tomatoes, главной жемчужиной картины является безупречная игра Мэри Элизабет Уинстед, которая наделила свою смертоносную киллершу ощутимой человеческой болью и безумной энергией. Впрочем, критики отмечают, что фильм сильно подражает "Джону Уику" и страдает от недостатка оригинальности сценария.

"Багровая мята" (2018)

Рейтинг IMDb – 6,5

Дженнифер Гарнер играет мать, которая после трагедии исчезает на несколько лет, чтобы подготовиться к мести. А затем возвращается и начинает охоту на тех, кто взял у нее самое дорогое.

"Багровая мята": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: В обзорах на Rotten Tomatoes критики отметили игру Дженнифер Гарнер, ведь ее героиня поражает искренней яростью и эмоциональным надрывом. Однако рецензенты сдержанно оценили прямолинейный и мрачный сюжет картины.

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