24 Канал зібрав добірку фільмів, після яких хочеться передивитися улюблений екшен або терміново знайти новий.

"Ідеальна зброя" (2026)

Рейтинг IMDb – 6,0

Селеста (її втілила Адріа Архона) – нова героїня екшену, яка точно знає, якщо ситуація вийшла з-під контролю, то його доведеться повернути самостійно. У фільмі на неї чекають небезпечні суперники і боротьба за виживання, де кожна помилка може коштувати занадто дорого. Якщо ви полюбляєте напружені бойовики, героїнь, які не бояться діяти, і сюжети, де ставки постійно зростають, цю стрічку варто додати до списку для перегляду.

"Ідеальна зброя": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: У рецензіях на Rotten Tomatoes критики відзначають самовіддану гру Адрії Архони, якій вдалося створити переконливий образ незламної матері-воїтельки. Водночас оглядачі зауважують, що за шаленим темпом і видовищним насильством сюжету дещо бракує сценарної глибини та смислового наповнення.

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"Мати" (2023)

Рейтинг IMDb – 5,7

Дженніфер Лопес грає колишню найманку, яка повертається у небезпечний світ, щоб урятувати доньку. І це той випадок, коли материнський інстинкт працює краще за будь-яку суперсилу.

"Мати": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: У відгуках на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять фізичну підготовку Дженніфер Лопес, яка природно й переконливо вписалася в амплуа безжальної екшен-героїні. Однак критики вказують на передбачуваність історії і на шаблонний сценарій, який не дає стрічці розкритися на повну.

"Убити Білла" (2003)

Рейтинг IMDb – 8,2

Це одна з найвідоміших історій помсти в кіно. Героїня Беатрікс Кіддо (у виконанні Уми Турман) прокидається після коми й вирушає завершувати справу, яку вороги дуже хотіли залишити в минулому. Фільм Квентіна Тарантіно – ідеальний вибір для тих, хто любить стильний екшен, харизматичних героїв і зведення особистих рахунків.

"Убити Білла": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На сторінці Rotten Tomatoes експерти захоплюються віртуозними битвами персонажів і сміливою режисурою Тарантіно. Особливу похвалу отримала магнетична гра Уми Турман, чия героїня стала культовим символом помсти в сучасному кіно.

"Атомна блондинка" (2017)

Рейтинг IMDb – 6,7

Шарліз Терон зіграла у шпигунському бойовику, де красиві костюми – далеко не єдине, чим може похвалитися головна героїня. Лоррейн Бротон однаково добре володіє інформацією, зброєю та бойовими мистецтвами. А сцена бійки на сходах давно стала однією з причин, чому цей фільм варто побачити хоча б раз.

"Атомна блондинка": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes відзначають приголомшливі бойові сцени, неоновий візуал Берліна кінця 80-х і харизму Шарліз Терон. Водночас критики зауважують, що шпигунські інтриги часом здаються заплутаними й слугують радше стильною зв'язкою між видовищними рукопашними битвами.

"Кейт" (2021)

Рейтинг IMDb – 6,3

У Кейт (її зіграла Мері Елізабет Вінстед) є лише доба, щоб помститися тим, хто її отруїв. Часу на довгі роздуми немає, втім, є Токіо, зброя, погоні й список людей, до яких потрібно дістатися.

"Кейт": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: За оцінками оглядачів на Rotten Tomatoes, головною перлиною стрічки є бездоганна гра Мері Елізабет Вінстед, яка наділила свою смертоносну кілерку відчутним людським болем та шаленою енергією. Втім, критики зауважують, що фільм сильно наслідує "Джона Віка" та страждає від браку сценарної оригінальності.

"М'ята" (2018)

Рейтинг IMDb – 6,5

Дженніфер Гарнер грає матір, яка після трагедії зникає на кілька років, щоб підготуватися до помсти. А потім повертається і починає полювання на тих, хто забрав у неї найдорожче.

"М'ята": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: В оглядах на Rotten Tomatoes критики відзначили гру Дженніфер Гарнер, адже її героїня вражає щирою люттю та емоційним надривом. Однак рецензенти стримано оцінили прямолінійний і похмурий сюжет стрічки.

Якщо ви вже встигли подивитися всі фільми з нашого переліку, то пропонуємо ознайомитися з іншою добіркою цікавих бойовиків, від яких неможливо відірватись.