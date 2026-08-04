Эти фильмы о Мэрилин Монро стоит посмотреть хотя бы раз

Мэрилин Монро умерла более шестидесяти лет назад, а Голливуд до сих пор не может успокоиться и регулярно пытается разгадать ее тайну – то с помощью драмы, то с помощью сатиры, то с помощью откровенной фантазии режиссера.

"24 Канал" собрал пять самых заметных попыток экранизировать эту легенду и выяснил, кому из актрис действительно удалось добиться чего-то большего, чем просто внешнее сходство.

"Блондинка" (2022)

"Блондинка" наделала шума еще до премьеры, но после выхода мнения зрителей разделились. Многие критиковали фильм за то, что в нем слишком много откровенных сцен и слишком мало настоящей Мэрилин. К тому же режиссер довольно свободно переосмыслил ее биографию, поэтому ждать документальной точности точно не стоит.

"Блондинка" (2022): смотреть трейлер

"Норма Джин и Мэрилин" (1996)

Телефильм по книге актера Теда Джордана фокусируется не на гламуре, а на внутреннем конфликте Монро – женщины, которая годами страдала от чувства собственной никчемности, несмотря на всенародную славу.

Где-то внутри кинозвезда оставалась неуверенной девочкой Нормой Джин, которая в детстве потеряла отца и никогда не знала материнского тепла.

Чтобы подчеркнуть этот внутренний разлад, режиссер Тим Файвелл пригласил сразу двух актрис: Эшли Джадд сыграла Норму Джин, а Мира Сорвино – собственно Мэрилин.

Фильм получил теплый прием и целых пять номинаций на "Эмми".



"Норма Джин и Мэрилин" (1996): смотреть трейлер

"7 дней и ночей с Мэрилин" (2011)

Если большинство фильмов о Мэрилин пытаются найти очередную сенсацию, то "7 дней и ночей с Мэрилин" просто рассказывает одну небольшую историю из ее жизни. События показаны глазами ассистента Колина Кларка, который работал с актрисой на съемках фильма "Принц и танцовщица". Именно роль Мэрилин принесла Мишель Уильямс "Золотой глобус" и первую номинацию на "Оскар". И многие до сих пор считают, что именно ей удалось наиболее точно передать настоящую Монро.

"7 дней и ночей с Мэрилин" (2011): смотреть трейлер

"Ничтожество" (1985)

Сатирическая комедия Николаса Роуга вообще не является биопиком Монро в классическом смысле – режиссер сознательно не называет героиню по имени, оставляя лишь карикатурный, легко узнаваемый образ.

Действие разворачивается в гостиничном номере в Нью-Йорке, где встречаются безымянные Актриса, Профессор, Спортсмен и Сенатор – каждый из которых является явным намеком на реальную знаменитость той эпохи.

Роль Монро исполнила Тереза Расселл, и оценивать ее игру с точки зрения достоверности довольно сложно: Роуг никогда и не стремился к портретному сходству, ему был важен скорее дух времени, чем документальная точность.

"Ничтожество" (1985): смотреть трейлер

Кстати, история Мэрилин Монро до сих пор не отпускает Голливуд. Недавно дом, в котором актриса провела последние месяцы жизни, едва не снесли. Впрочем, после волны возмущения власти Лос-Анджелеса присвоили ему статус исторического памятника, так что легендарный дом удалось спасти.