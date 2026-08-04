Как пишет People, дом в престижном районе Брентвуд стал для Мэрилин Монро особенным не из-за бассейна или модного адреса. Это был первый и единственный дом, который она купила самостоятельно. В 1962 году актриса заплатила за него 77,5 тысяч долларов, собственноручно подбирала мебель, ездила за ней в Мексику и, наконец, обустраивала жилище, которое могла назвать своим домом.



Дом Мэрилин Монро / Фото Getty Images



Именно в этом доме 5 августа 1962 года нашли тело актрисы. С тех пор дом несколько раз менял владельцев, но большинство из них старались сохранить его практически без изменений. Над входной дверью до сих пор можно увидеть латинскую надпись Cursum Perficio – "Мое путешествие заканчивается здесь".



Дом Мэрилин Монро / Фото Getty Images



В 2023 году дом продали за 8,35 миллиона долларов. Новые владельцы не стали долго думать и решили снести его, однако эта идея вызвала настолько громкое возмущение, что власти Лос-Анджелеса присвоили дому статус историко-культурного памятника.



Дом Мэрилин Монро / Фото Getty Images



Владельцы пытались обжаловать это решение в суде, но безуспешно. Поэтому пока они продолжают юридическую борьбу, дом Мэрилин Монро остается на своем месте. Похоже, некоторые голливудские легенды переживают не только десятилетия, но и амбициозные планы застройщиков.

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Кстати, история Мэрилин Монро до сих пор не отпускает Голливуд. Недавно на экраны вышел новый фильм о легендарной актрисе, где ее образ воплотила Дакота Джонсон.