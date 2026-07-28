Как сообщает hollywoodreporter , на Венецианском кинофестивале состоится мировая премьера 17-минутного фильма Flesh Impact, посвященного 100-летию со дня рождения Монро. Ленту уже называют своеобразным "любовным письмом" легендарной актрисе.



Дакота Джонсон в роли Мэрилин Монро / Фото Genesis



Роль Мэрилин в период ее величайшей славы досталась Дакоти Джонсон. А оскароносная Эллен Берстин сыграет другую версию актрисы – мнимую Мэрилин, которая могла бы прожить долгую жизнь. Ведь, напомним, звезда скончалась в 36 лет.

По словам режиссера фильма Мэгги Джилленгол, этот проект – не столько о самой Монро, сколько о женщинах в кино в целом.

Этот фильм одновременно и о Мэрилине, и о моей фантазии о ней. Он также рассказывает об актрисах в целом – о том, насколько уязвимой и одновременно сильной может быть эта профессия, – пояснила режиссер.

В актерский состав также вошли Питер Сарсгаард и Сепиде Моафи. Интересно, что фильм был создан при поддержке компании, которая управляет наследием Мэрилин Монро, поэтому авторы обещают максимально уважительный взгляд на ее историю.

Первые кадры уже появились в сети, и перевоплощение Дакоты Джонсон действительно впечатляет. Правда, удастся ли ей хотя бы на несколько минут убедить зрителей, что перед ними новая Мэрилин станет ясно уже после премьеры в Венеции этого сентября.

Кстати, Голливуд в последнее время активно вспоминает собственные легенды. Пока зрителям показали первые кадры из новой ленты о Мэрилин Монро, продолжаются съемки фильма о создании культового "Рокки" и непростом пути Сильвестра Сталлоне к мировой славе.