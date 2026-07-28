Як повідомляє hollywoodreporter, на Венеційському кінофестивалі відбудеться світова прем'єра 17-хвилинного фільму Flesh Impact, присвяченого 100-річчю від дня народження Монро. Стрічку вже називають своєрідним "любовним листом" легендарній акторці.



Дакота Джонсон у ролі Мерилін Монро / Фото Genesis



Роль Мерилін у період її найбільшої слави дісталася Дакоті Джонсон. А оскароносна Еллен Берстін зіграє іншу версію акторки – уявну Мерилін, яка могла б прожити довге життя. Адже, нагадаємо, зірка померла у 36 років.

За словами режисерки фільму Меггі Джилленгол, цей проєкт – не стільки про саму Монро, скільки про жінок у кіно загалом.

Цей фільм одночасно і про Мерилін, і про мою фантазію про неї. Він також розповідає про акторок загалом – про те, наскільки вразливою і водночас сильною може бути ця професія, – пояснила режисерка.

До акторського складу також увійшли Пітер Сарсгаард і Сепіде Моафі. Цікаво, що стрічку створили за підтримки компанії, яка управляє спадщиною Мерилін Монро, тож автори обіцяють максимально шанобливий погляд на її історію.

Перші кадри вже з'явилися у мережі, і перевтілення Дакоти Джонсон справді вражає. Щоправда, чи вдасться їй хоча б на кілька хвилин переконати глядачів, що перед ними нова Мерилін, стане зрозуміло вже після прем'єри у Венеції цього вересня.

До слова, Голлівуд останнім часом активно згадує власні легенди. Поки глядачам показали перші кадри з нової стрічки про Мерилін Монро, тривають зйомки фільму про створення культового "Роккі" та непростий шлях Сильвестра Сталлоне до світової слави.