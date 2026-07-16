Як повідомляє ringmagazine, байопік покаже, як маловідомий тоді Сильвестр Сталлоне поставив на карту майже все заради "Роккі". Голлівуд тоді казав "ні", але, схоже, актор просто не почув. І правильно зробив.

Про що байопік

Фільм розповість про молодого Сталлоне, який написав сценарій "Роккі" та відмовився продавати його студії без головної умови – він сам має зіграти головного героя. Попри численні відмови, актор не відступив і поставив на карту практично все.

Саме ця впертість зрештою подарувала світу історію боксера Роккі Бальбоа, яка стала однією з найуспішніших спортивних франшиз в історії кіно.

"Я граю Роккі": дивитись трейлер

Хто зіграв Сталлоне

У байопіку молодого Сильвестра Сталлоне втілив Ентоні Іполіто, якого глядачі могли бачити в мінісеріалі "Пропозиція", де він перевтілився в Аль Пачіно. Також у фільмі зіграли Метт Діллон, Анна-Софія Робб, Тобі Кеббелл, Стефан Джеймс та інші. Режисером стрічки став Пітер Фарреллі.

Чому це особливий фільм

Прем'єру "Я граю Роккі" запланували на 6 листопада 2026 року – майже до 50-річчя виходу оригінального "Роккі".

До ювілею культову стрічку також повторно випустять у кінотеатрах у відреставрованій 4K-версії. Тож у фанатів буде чудова нагода згадати, з чого почалася історія "Італійського жеребця", який колись довів: іноді найбільший бій у житті відбувається ще до того, як ти виходиш на ринг.

А ви знали як Сталоне виглядав 30 років тому? Ні? Тоді ловіть фото Сильвестра Сталлоне, коли він був молодшим.