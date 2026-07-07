До 80-річчя Сталоне Флавін виставила в своєму Instagram архівні фото з часів, коли Роккі Бальбоа був ще звичайним хлопцем без жодного Оскара.



Сільвестр Сталоне дружиною Дженніфер Флавін / Фото Інстаграм Флавін



На старих знімках – молода пара, яка тоді ще й не підозрювала, що попереду в них три доньки, статус однієї з найстабільніших пар Голлівуду і купа спільних фотосесій для мережі. Публікація миттю зібрала лайки – глядачі явно скучили за парами, які тримаються довше, ніж один сезон реаліті-шоу.



Дженніфер Флавін показала фото Сільвестра Сталоне у молодості / Фото Інстаграм Флавін



У підписі Флавін коротко нагадала, що вони майже 40 років разом, і подякувала за родину й дім.

З 80-річчям, моє кохання! Відтоді, як ми познайомилися у 1988 році, ти завжди був коханням усього мого життя. Дякую тобі за нашу прекрасну родину та затишний дім, який ми створили разом. Не можу дочекатися, щоб святкувати тебе ще багато-багато років. Я кохаю тебе! – написала Флавін.



Сільвестра Сталоне у молодості / Фото Інстаграм Флавін



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