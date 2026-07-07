В честь 80-летия Сталлоне Флавин опубликовала в своем инстаграме архивные фото из тех времен, когда Рокки Бальбоа был еще обычным парнем, не имевшим ни одного "Оскара".



Сильвестр Сталлоне с женой Дженнифер Флавин / Фото из инстаграма Флавин



На старых снимках – молодая пара, которая тогда еще и не подозревала, что впереди у них три дочери, статус одной из самых стабильных пар Голливуда и масса совместных фотосессий для сети. Публикация мгновенно собрала лайки – зрители явно соскучились по парам, которые держатся дольше, чем один сезон реалити-шоу.



Дженнифер Флавин показала фото Сильвестра Сталлоне в молодости / Фото из инстаграма Флавин



В подписи Флавин кратко напомнила, что они почти 40 лет вместе, и поблагодарила за семью и дом.

С 80-летием, моя любовь! С тех пор, как мы познакомились в 1988 году, ты всегда был любовью всей моей жизни. Спасибо тебе за нашу прекрасную семью и уютный дом, который мы создали вместе. Не могу дождаться, чтобы праздновать тебя еще много-много лет. Я люблю тебя! – написала Флавин.



Сильвестр Сталлоне в молодости / Фото из инстаграма Флавин



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