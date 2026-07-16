Как сообщает ringmagazine, биографический фильм покажет, как малоизвестный в то время Сильвестр Сталлоне поставил на карту почти все ради "Рокки". Голливуд тогда говорил "нет", но, похоже, актер просто не услышал. И правильно сделал.

Почему биографический фильм

Фильм расскажет о молодом Сталлоне, который написал сценарий "Рокки" и отказался продавать его студии без главного условия – он сам должен сыграть главного героя. Несмотря на многочисленные отказы, актер не отступил и поставил на карту практически все.

Именно это упорство в конечном итоге подарило миру историю боксера Рокки Бальбоа, ставшую одной из самых успешных спортивных франшиз в истории кино.

"Я играю Рокки": смотреть трейлер

Кто сыграл Сталлоне

В биографическом фильме молодого Сильвестра Сталлоне сыграл Энтони Иполито, которого зрители могли видеть в мини-сериале "Предложение", где он перевоплотился в Аль Пачино. Также в фильме снялись Мэтт Диллон, Анна-София Робб, Тоби Кеббелл, Стефан Джеймс и другие. Режиссером картины выступил Питер Фаррелли.

Почему это особенный фильм

Премьера "Я играю Рокки" запланирована на 6 ноября 2026 года – почти к 50-летию выхода оригинального "Рокки".

К юбилею культовую картину также повторно выпустят в кинотеатрах в отреставрированной 4K-версии. Так что у фанатов будет прекрасная возможность вспомнить, с чего началась история "Итальянского жеребца", который когда-то доказал: иногда самый важный бой в жизни происходит еще до того, как ты выходишь на ринг.

А вы знали, как Сталлоне выглядел 30 лет назад? Нет? Тогда смотрите фото Сильвестра Сталлоне, когда он был моложе.