Як пише People, будинок у престижному районі Брентвуд став для Мерилін Монро особливим не через басейн чи модну адресу. Це був перший і єдиний дім, який вона купила сама. У 1962 році акторка заплатила за нього 77,5 тисячі доларів, власноруч підбирала меблі, їздила за ними до Мексики й нарешті облаштовувала оселю, яку могла назвати своїм домом.



Дім Мерилін Монро / Фото Getty images



Саме в цій оселі 5 серпня 1962 року знайшли тіло акторки. Відтоді будинок кілька разів змінював власників, але більшість із них намагалися зберегти його майже без змін. Над вхідними дверима й досі можна побачити латинський напис Cursum Perficio – "Моя подорож закінчується тут".



Дім Мерилін Монро / Фото Getty images



У 2023 році будинок продали за 8,35 мільйона доларів. Нові власники не стали довго думати й вирішили знести його, однак ця ідея викликала настільки гучне обурення, що влада Лос-Анджелеса надала будинку статус історико-культурної пам'ятки.



Дім Мерилін Монро / Фото Getty images



Власники намагалися оскаржити це рішення в суді, але безуспішно. Тож поки вони продовжують юридичну боротьбу, будинок Мерилін Монро залишається на своєму місці. Схоже, деякі голлівудські легенди переживають не лише десятиліття, а й амбітні плани забудовників.

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До речі, історія Мерилін Монро й досі не відпускає Голлівуд. Нещодавно на екрани вийшов новий фільм про легендарну акторку, де її образ втілила Дакота Джонсон.



