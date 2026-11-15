Как в фильме "Дьявол носит Prada", но мрачнее: 4 напряженных фильма о цене успеха

24 Канал собрал подборку атмосферных лент, которые показывают темную сторону индустрии красоты и заставляют по-новому взглянуть на путь к вершине.

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"Неоновый демон" (2016)

Рейтинг IMDb: 6,1

Юная провинциалка Джесси переезжает в Лос-Анджелес, чтобы покорить модельный бизнес. Ее красота быстро привлекает внимание известных фотографов и вызывает безумную зависть коллег. Фильм держит в постоянном напряжении и погружает в холодный мир вспышек фотоаппаратов, глянцевых обложек и опасной конкуренции. Режиссер Николас Виндинг Рефн показывает, как погоня за идеальной внешностью превращает обычную индустрию красоты в настоящий кошмар, от которого невозможно отвести взгляд.

"Неоновый демон": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят смелую операторскую работу, хороший саундтрек и зрелищность картины. В то же время многие киноэксперты критикуют фильм за чрезмерную жестокость.

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"Дом Гуччи" (2021)

Рейтинг IMDb: 6,6

Амбициозная Патриция Реджани выходит замуж за наследника модной империи Маурицио Гуччи. Постепенно женщина превращает семейный бизнес в арену жестокой борьбы за власть и деньги. Фильм переносит зрителя в роскошную Италию 70-х и 80-х годов с дорогими костюмами, громкими вечеринками и большими амбициями. За этим ярким сюжетом очень интересно наблюдать, ведь с каждой минутой напряжение между родственниками растет, а жадность постепенно разрушает целую династию.

"Дом Гуччи": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают яркую актерскую игру Леди Гаги и роскошный визуальный стиль картины. Однако рецензенты отмечают неровный тон повествования, в котором серьезная семейная трагедия порой граничит с откровенной карикатурой.

"Призрачная нить" (2017)

Рейтинг IMDb: 7,4

В послевоенном Лондоне талантливый и деспотичный кутюрье Рейнольдс Вудкок шьет платья для членов королевской семьи и элиты, пока его идеально упорядоченную жизнь не меняет встреча со своенравной официанткой Альмой. Сдержанные цвета, идеальные наряды и неспешный ритм превращают историю о создании одежды в тонкую психологическую игру, в которой двое людей пытаются покорить друг друга.

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"Призрачная нить": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes критики восхищаются безупречной игрой Дэниела Дэй-Льюиса, изысканной режиссурой Пола Томаса Андерсона и оскароносными костюмами. Лишь единичные обозреватели считают темп фильма слишком медленным для широкой аудитории.

"Месть от кутюр" (2015)

Рейтинг IMDb: 7,0

Успешная дизайнерка Тилли Даннедж возвращается в глухой австралийский городок, откуда ее когда-то изгнали из-за обвинения в убийстве. Героиня стремится выяснить правду и отомстить обидчикам с помощью швейной машинки. Фильм удачно сочетает острый юмор и драму, а после просмотра оставляет приятное ощущение восстановления справедливости, когда главная героиня превращает свой талант в главное оружие.

"Месть от кутюр": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты положительно отзываются о харизматичной игре Кейт Уинслет и роскошных нарядах героев. В то же время киноэксперты отмечают резкие переходы между комедией и мрачной трагедией, которые не всегда гармонично сочетаются в одном сюжете.

А если после историй о гламурных интригах вам захочется посмотреть еще более напряженный фильм о борьбе за первенство и о психологическом изнурении на пути к славе, обратите внимание на нашу следующую подборку.