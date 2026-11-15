Наче "Диявол носить Prada", але темніше: 4 напружені фільми про ціну успіху

24 Канал зібрав добірку атмосферних стрічок, які показують темний бік індустрії краси та змушують по-новому подивитися на шлях до вершини.

Adv

популярні відео

"Неоновий демон" (2016)

Рейтинг IMDb: 6,1

Юна провінціалка Джессі переїжджає до Лос-Анджелеса, щоб підкорити модельний бізнес. Її врода швидко привертає увагу відомих фотографів і викликає шалену заздрість колег. Фільм тримає в постійній напрузі й занурює у холодний світ спалахів камер, глянцевих обкладинок і небезпечної конкуренції. Режисер Ніколас Віндінґ Рефн показує, як гонитва за ідеальною зовнішністю перетворює звичайну індустрію краси на справжній кошмар, від якого неможливо відвести погляд.

"Неоновий демон": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять сміливу операторську роботу, гарний саундтрек та видовищність стрічки. Водночас чимало кіноекспертів критикують фільм за надмірну жорстокість.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Дім Гуччі" (2021)

Рейтинг IMDb: 6,6

Реклама

Амбітна Патриція Реджані виходить заміж за спадкоємця модної імперії Мауріціо Гуччі. Поступово жінка перетворює сімейний бізнес на арену для жорсткої боротьби за владу й гроші. Стрічка переносить у розкішну Італію 70-х і 80-х років із дорогими костюмами, гучними вечірками та великими амбіціями. За цим яскравим сюжетом дуже цікаво спостерігати, адже з кожною хвилиною напруга між родичами зростає, а жадоба поступово руйнує цілу династію.

"Дім Гуччі": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають яскраву акторську гру Леді Гаги та розкішний візуальний стиль стрічки. Проте рецензенти зауважують нерівний тон оповіді, у якій серйозна сімейна трагедія іноді межує з відвертою карикатурою.

"Примарна нитка" (2017)

Рейтинг IMDb: 7,4

У післявоєнному Лондоні талановитий і деспотичний кутюр'є Рейнольдс Вудкок шиє сукні для королівських осіб та еліти, аж поки його ідеально впорядковане життя не змінює зустріч із норовливою офіціанткою Альмою. Стримані кольори, ідеальні вбрання та повільний ритм перетворюють історію про створення одягу на тонку психологічну гру, у якій двоє людей намагаються підкорити одне одного.

Реклама

"Примарна нитка": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes критики захоплюються бездоганною грою Денієла Дей-Льюїса, витонченою режисурою Пола Томаса Андерсона та оскароносними костюмами. Лише поодинокі оглядачі вважають темп фільму занадто повільним для широкої аудиторії.

"Кравчиня. Помста від кутюр" (2015)

Рейтинг IMDb: 7,0

Успішна дизайнерка Тіллі Даннедж повертається до глухого австралійського містечка, звідки її колись вигнали через звинувачення у вбивстві. Героїня прагне з'ясувати правду й помститися кривдникам за допомогою швейної машинки. Стрічка вдало поєднує гострий гумор і драму, а після перегляду залишає приємне відчуття відновлення справедливості, коли головна героїня перетворює свій талант на головну зброю.

"Кравчиня. Помста від кутюр": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти схвально відгукуються про харизматичну гру Кейт Вінслет і розкішні вбрання героїв. Водночас кіноексперти вказують на різкі переходи між комедією та похмурою трагедією, які не завжди гармонійно поєднуються в одному сюжеті.

А якщо після історій про гламурні інтриги вам захочеться подивитися ще напруженіше кіно про боротьбу за першість і психологічне виснаження на шляху до слави, зверніть увагу на нашу наступну добірку.