Случайные знакомства, странные совпадения и люди, которые появляются в нужный момент. Эти фильмы напоминают, что настоящая дружба не всегда начинается с общих интересов.

Иногда самыми близкими становятся совсем не те люди, от которых этого ожидаешь. 24 Канал собрал фильмы о неожиданной дружбе, которая меняет взгляды на жизнь, помогает преодолеть трудности и оставляет после себя теплые воспоминания.

"1+1" (2011)

Рейтинг IMDb: 8,5/10

Жанр: комедия, драма

Французский фильм, после которого хочется чуть больше доверять людям. Омар Си и Франсуа Клюзе создали невероятный экранный дуэт, в котором юмор и трогательные моменты прекрасно дополняют друг друга.

Особенность картины – в контрасте двух главных героев. Один привык к роскоши и строгим правилам, другой не признает условностей и говорит все, что думает. Но именно это различие помогает им увидеть мир по-новому. К тому же история основана на реальных событиях.

Смотрите трейлер фильма "1+1" (2011) онлайн:

"Зеленая книга" (2018)

Рейтинг IMDb: 8,2/10

Жанр: комедия, драма, биографический

Вигго Мортенсен и Махершала Али сыграли настолько разных мужчин, что их знакомство поначалу кажется настоящим испытанием для обоих. Один работает водителем и привык решать проблемы кулаками, другой – талантливый пианист, ценящий дисциплину и изысканные манеры.

Их совместное путешествие по американскому Югу в 1960-х постепенно превращается в историю об уважении, взаимопонимании и дружбе вопреки социальным предрассудкам. Особенно приятно наблюдать, как герои постепенно меняют отношение друг к другу. Картина получила три премии "Оскар", в том числе за лучший фильм.

Смотрите трейлер фильма "Зеленая книга" (2018) онлайн:

"Мой мальчик" (2002)

Рейтинг IMDb: 7,1/10

Жанр: комедия, драма, мелодрама

Хью Грант в роли беззаботного холостяка, который вовсе не планировал становиться для кого-то примером ответственности, – одна из главных изюминок этой британской комедии. Его герой знакомится с 12-летним Маркусом, и это знакомство постепенно меняет жизнь обоих.

Особенно интересно наблюдать за Николасом Холтом, который еще в детстве продемонстрировал великолепную актерскую игру. Между героями возникает необычная связь: взрослый учит мальчика легче относиться к жизни, а тот помогает ему наконец повзрослеть. Это фильм о дружбе, которая не зависит от возраста.

Смотрите трейлер фильма "Мой мальчик" (2002) онлайн:

"Арахисовый сокол" (2019)

Рейтинг IMDb: 7,6/10

Жанр: приключения, комедия, драма

Это история, которая может стать настоящим открытием для тех, кто любит необычные дорожные приключения. Шая Лабаф и Зак Готтзаген сыграли двух мужчин, которые случайно оказываются в одном путешествии и постепенно становятся настоящими друзьями.

Зак мечтает поступить в школу профессионального рестлинга, а Тайлер пытается сбежать от собственного прошлого. Их знакомство превращается в приключение с неожиданными встречами, забавными ситуациями и важными открытиями. Особая ценность фильма – в том, что Зак Готтзаген, у которого синдром Дауна, не просто сыграл главную роль, а стал полноценным соавтором этой истории на экране.

Смотрите трейлер фильма "Арахисовый сокол" (2019) онлайн:

"Вперед и вверх" (2009)

Рейтинг IMDb: 8,3/10

Жанр: анимация, приключения, комедия, семейный

Кто сказал, что для настоящей дружбы обязательно нужны общий возраст и интересы? Pixar доказывает обратное в истории о ворчливом пожилом мужчине Карле и чрезмерно энергичном восьмилетнем Расселе.

Их знакомство начинается совсем не так, как хотелось бы Карлу, но неожиданный спутник становится частью его большого приключения. В мультфильме есть потрясающая анимация, юмор и сцены, которые могут тронуть даже взрослых зрителей. А короткая история любви Карла в начале фильма – одна из самых эмоциональных сцен в истории Pixar.

Смотрите трейлер мультфильма "Вперед и вверх" (2009) онлайн:

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