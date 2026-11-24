О самых громких кинопремьерах декабря 2026 года – рассказывает 24 Канал.

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"Дюна: Часть третья" (2026)

Дата выхода в Украине: 17 декабря

Прошло почти двадцать лет с тех пор, как Пол Атрейдес взошел на трон Империума, однако его власть оказывается под угрозой. Новые враги и масштабно спланированный заговор, в центре которого оказывается Чани, разжигают большое восстание. Главному герою придется расплачиваться за последствия собственных решений и определить, какую цену он готов заплатить за сохранение контроля над вселенной.

"Дюна: Часть третья": смотрите трейлер фильма онлайн

"Мстители: Восхождение Доктора Дума" (2026)

Дата выхода в Украине: 17 декабря

Герои из трех разных вселенных оказываются на одном смертельно опасном пути. На этот раз им противостоит враг, чья сила превосходит все предыдущие угрозы, с которыми сталкивались защитники Земли. Супергерои объединят усилия, чтобы остановить безжалостного Доктора Дума до того, как он уничтожит привычную реальность.

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"Мстители: Восхождение Доктора Дума": смотрите трейлер фильма онлайн

"Джуманджи: Большой побег" (2026)

Дата выхода в Украине: 24 декабря

Знакомая четверка друзей вновь вынуждена вступить в опасную игру. Однако на этот раз ее мир сам вырывается наружу, превращая улицы родного города в зону смертельных ловушек. Правила полностью изменились, а привычные границы уровней исчезли, поэтому героям придется проявить недюжинную сообразительность и командную сплоченность.

"Джуманджи: Большой побег": смотрите трейлер фильма онлайн

"Жестокая ночь 2" (2026)

Дата выхода в Украине: 3 декабря

Строгий Санта-Клаус вновь выходит на тропу войны, когда рождественское спокойствие оказывается под угрозой. Накануне праздника безжалостная группировка преступников берет в заложники посетителей торгового центра, не подозревая, кто именно придет им на помощь. Оказавшись в списке непослушных и лишившись своей магии, герой полагается только на кулаки, подручные средства и помощь миссис Клаус, чтобы устроить бандитам настоящий ад вместо желанных подарков.

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"Жестокая ночь 2": смотрите трейлер фильма онлайн

"Дебют" (2026)

Дата выхода в Украине: 10 декабря

Скромная домохозяйка неожиданно получает предложение сыграть главную роль в постановке местного театра. Эксцентричный и властный режиссер настолько увлекает женщину творческим процессом, что она совершенно забывает о привычных домашних обязанностях. Новая жизнь героини постепенно переворачивает с ног на голову отношения внутри ее семьи.

"Дебют": смотрите трейлер фильма онлайн

А если вы хотите поностальгировать по прошлому, то у нас для вас есть замечательная подборка фильмов 90-х и нулевых, которая вернет вас во времена беззаботной молодости.