"10 причин моей ненависти" / Кадр из фильма
Иногда так хочется отложить взрослые дела и вспомнить времена, когда самой большой проблемой был выбор наряда для вечеринки. Наша редакция собрала подборку фильмов из 90-х и нулевых, которые подарят ту самую атмосферу легкости, драйва и ностальгии.
Выбирайте фильм из списка и наслаждайтесь просмотром, пишет 24 Канал.
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"Бесстолковые" (1995)
Рейтинг IMDb: 6,9
Популярная девушка из Беверли-Хиллз обожает шопинг, стильные наряды и устраивает пари в школьных коридорах. Однажды она берет под опеку новую ученицу и помогает ей изменить образ и найти друзей. Однако очень скоро новенькая становится слишком популярной, а сама модница неожиданно теряет голову от любви.
"Бесстолковые": смотрите трейлер фильма онлайн
Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят остроумный сценарий, культовые модные "луки" и очаровательную игру Алисии Сильверстоун. В то же время часть экспертов отмечает, что легкомысленный мир главной героини кажется слишком поверхностным.
"10 причин моей ненависти" (1999)
Рейтинг IMDb: 7,4
Строгий отец запрещает младшей сестре ходить на свидания, пока ее резкая старшая сестра не найдет себе парня. Влюбленный в младшую девушку парень нанимает местного бунтаря, чтобы тот растопил сердце неприступной красавицы. Однако дерзкая выходка быстро выходит из-под контроля и перерастает в искренние чувства.
"10 причин моей ненависти": смотрите трейлер фильма онлайн
Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают умные диалоги и яркую игру Хита Леджера и Джулии Стайлз. В то же время часть экспертов отмечает, что сюжет местами повторяет знакомые клише подросткового кино.
"Нецелованная" (1999)
Рейтинг IMDb: 6,0
Застенчивая журналистка получает важное задание и возвращается в школу под видом ученицы. Когда-то в подростковом возрасте она чувствовала себя неудачницей, поэтому теперь получает второй шанс на дружбу и первую любовь. Попытки вписаться в компанию одноклассников приводят к забавным конфузам и неожиданным открытиям о себе.
"Нецелованная": смотрите трейлер фильма онлайн
Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят искреннее очарование Дрю Берримор и ностальгическую атмосферу школьной жизни. В то же время часть экспертов отмечает, что финал выглядит слишком сказочным и уступает удачному началу.
"Чумовая пятница" (2003)
Рейтинг IMDb: 6,4
Мама и дочь постоянно спорят из-за музыки, одежды и жизненных планов. Однажды вечером волшебное печенье с предсказанием меняет их телами местами накануне важной свадьбы. Теперь каждой приходится прожить чужой день и понять, насколько непросто быть на месте другого человека.
"Чумовая пятница": смотрите трейлер фильма онлайн
Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают прекрасную химию между Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан, а также легкий комедийный настрой. Впрочем, часть экспертов отмечает, что история держится лишь на знакомых семейных клише.
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