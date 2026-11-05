Фильмы 2000-х, которые узнают только миллениалы: 5 забытых хитов нашей юности

Фильм "Евротур" / Фото с сайта imdb
Когда-то для идеального киновечера хватало телевизора, диска с фильмом и надежды, что он не зависнет в самый интересный момент. В 2000-х мы смеялись над чудаковатыми шпионами, мечтали о школьных романах и искренне верили, что переодеться в своего брата – вполне рабочий план.
24 Канал собрал пять фильмов 2000-х годов, которые перенесут миллениалов во времена кнопочных телефонов, первых чатов и беззаботных вечеров перед телевизором. Некоторые из них не слишком понравились критикам, но кого тогда волновали их оценки?
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"Агент Коди Бэнкс", 2003
Жанр: приключения, комедия, боевик
IMDb: 5,2
Обычный школьник Коди Бэнкс оказывается секретным агентом ЦРУ. Пока его одноклассники переживают из-за оценок, парень гоняется за преступниками, пользуется шпионскими гаджетами и пытается заговорить с девушкой. Последнее, конечно, оказывается сложнее, чем спасение мира.
Что говорят критики: Роджер Эберт назвал фильм качественно сделанным подростковым развлечением, которое вряд ли заинтересует взрослых. Но детям начала 2000-х этого было более чем достаточно.
"Агент Коди Бэнкс": смотреть трейлер
"Евротур", 2004
Жанр: приключенческая комедия
IMDb: 6,6
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После неудачного разрыва с девушкой Скотт отправляется с друзьями в Европу, чтобы встретиться со своей интернет-знакомой. Вместо романтического путешествия компанию ждут пьяные приключения, странные незнакомцы и ситуации, за которые сегодня стыдно было бы даже туристическому агентству.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 47% положительных рецензий. Обозреватели предупреждают о вульгарном юморе и откровенных шутках. Словом, все то, за что подростки когда-то его и обожали.
"Евротур": смотреть трейлер
"История Золушки", 2004
Жанр: романтическая комедия
IMDb: 6,0
Саманта живет с невыносимой мачехой, работает в кафе и мечтает поступить в университет. Ее жизнь меняется, когда она знакомится в интернете с загадочным парнем. Впереди – школьный бал, романтические недоразумения и принц, которому вместо белого коня выдали футбольную форму.
Что говорят критики: Rotten Tomatoes оценил фильм всего в 11% положительных рецензий. Критики называли сюжет предсказуемым, но миллионам подростков хватило Хилари Дафф, Чада Майкла Мюррея и романтики под дождем.
"История Золушки": смотреть трейлер
"Она – мужчина", 2006
Жанр: романтическая комедия, спорт
IMDb: 6,4
Когда женскую футбольную команду расформировывают, Виола решает доказать, что играет не хуже парней. Для этого она переодевается в своего брата-близнеца и поступает в другую школу. План почти идеален, пока девушка не влюбляется в своего соседа по комнате.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм критиковали за примитивные шутки и неправдоподобный сюжет. В то же время многие обозреватели отмечали комедийный талант Аманды Байнс. И действительно, этой актрисе удалось сделать убедительным даже такой абсурд.
"Она – мужчина": смотреть трейлер
"Аквамарин", 2006
Жанр: романтическая комедия, фэнтези
IMDb: 5,5
Две подруги находят в бассейне настоящую русалку, которая хочет доказать отцу, что любовь существует. Теперь девушкам нужно помочь морской красавице влюбить в себя местного спасателя. Ведь что еще сделать на летних каникулах, как не вмешиваться в личную жизнь русалок?
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 53% положительных отзывов. Критики называли его легкой подростковой сказкой с простым сюжетом, но приятным посылом о дружбе и поддержке.
"Аквамарин": смотреть трейлер
А если хочется еще больше ностальгии и хорошего юмора, советуем обратить внимание на подборку комедий, которые в свое время смотрели до дыр. Эти фильмы и сегодня способны рассмешить и вернуть в беззаботные времена.
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