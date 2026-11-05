Фильмы 2000-х, которые узнают только миллениалы: 5 забытых хитов нашей юности

24 Канал собрал пять фильмов 2000-х годов, которые перенесут миллениалов во времена кнопочных телефонов, первых чатов и беззаботных вечеров перед телевизором. Некоторые из них не слишком понравились критикам, но кого тогда волновали их оценки?

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"Агент Коди Бэнкс", 2003

Жанр: приключения, комедия, боевик

IMDb: 5,2

Обычный школьник Коди Бэнкс оказывается секретным агентом ЦРУ. Пока его одноклассники переживают из-за оценок, парень гоняется за преступниками, пользуется шпионскими гаджетами и пытается заговорить с девушкой. Последнее, конечно, оказывается сложнее, чем спасение мира.

Что говорят критики: Роджер Эберт назвал фильм качественно сделанным подростковым развлечением, которое вряд ли заинтересует взрослых. Но детям начала 2000-х этого было более чем достаточно.



"Агент Коди Бэнкс": смотреть трейлер

"Евротур", 2004

Жанр: приключенческая комедия

IMDb: 6,6

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После неудачного разрыва с девушкой Скотт отправляется с друзьями в Европу, чтобы встретиться со своей интернет-знакомой. Вместо романтического путешествия компанию ждут пьяные приключения, странные незнакомцы и ситуации, за которые сегодня стыдно было бы даже туристическому агентству.

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Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 47% положительных рецензий. Обозреватели предупреждают о вульгарном юморе и откровенных шутках. Словом, все то, за что подростки когда-то его и обожали.



"Евротур": смотреть трейлер

"История Золушки", 2004

Жанр: романтическая комедия

IMDb: 6,0

Саманта живет с невыносимой мачехой, работает в кафе и мечтает поступить в университет. Ее жизнь меняется, когда она знакомится в интернете с загадочным парнем. Впереди – школьный бал, романтические недоразумения и принц, которому вместо белого коня выдали футбольную форму.

Что говорят критики: Rotten Tomatoes оценил фильм всего в 11% положительных рецензий. Критики называли сюжет предсказуемым, но миллионам подростков хватило Хилари Дафф, Чада Майкла Мюррея и романтики под дождем.



"История Золушки": смотреть трейлер

"Она – мужчина", 2006

Жанр: романтическая комедия, спорт

IMDb: 6,4

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Когда женскую футбольную команду расформировывают, Виола решает доказать, что играет не хуже парней. Для этого она переодевается в своего брата-близнеца и поступает в другую школу. План почти идеален, пока девушка не влюбляется в своего соседа по комнате.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм критиковали за примитивные шутки и неправдоподобный сюжет. В то же время многие обозреватели отмечали комедийный талант Аманды Байнс. И действительно, этой актрисе удалось сделать убедительным даже такой абсурд.



"Она – мужчина": смотреть трейлер

"Аквамарин", 2006

Жанр: романтическая комедия, фэнтези

IMDb: 5,5

Две подруги находят в бассейне настоящую русалку, которая хочет доказать отцу, что любовь существует. Теперь девушкам нужно помочь морской красавице влюбить в себя местного спасателя. Ведь что еще сделать на летних каникулах, как не вмешиваться в личную жизнь русалок?

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Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 53% положительных отзывов. Критики называли его легкой подростковой сказкой с простым сюжетом, но приятным посылом о дружбе и поддержке.

"Аквамарин": смотреть трейлер

А если хочется еще больше ностальгии и хорошего юмора, советуем обратить внимание на подборку комедий, которые в свое время смотрели до дыр. Эти фильмы и сегодня способны рассмешить и вернуть в беззаботные времена.