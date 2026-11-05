Фільми 2000-х, які впізнають лише міленіали: 5 забутих хітів нашої юності

24 Канал зібрав п'ять фільмів із 2000-х, які повернуть міленіалів у часи кнопкових телефонів, перших чатів та безтурботних вечорів перед телевізором. Деякі з них не надто любили критики, але кого тоді хвилювали їхні оцінки?

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"Агент Коді Бенкс", 2003

Жанр: пригоди, комедія, бойовик

IMDb: 5,2

Звичайний школяр Коді Бенкс виявляється секретним агентом ЦРУ. Поки його однокласники переймаються оцінками, хлопець ганяється за злочинцями, користується шпигунськими гаджетами та намагається заговорити до дівчини. Останнє, звісно, виявляється складнішим за порятунок світу.

Що кажуть критики: Роджер Еберт назвав стрічку якісно зробленою підлітковою розвагою, яка навряд чи зацікавить дорослих. Але дітям початку 2000-х цього було більш ніж достатньо.



"Агент Коді Бенкс": дивитись трейлер

"Євротур", 2004

Жанр: пригодницька комедія

IMDb: 6,6

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Після невдалого розриву з дівчиною Скотт вирушає з друзями до Європи, щоб зустрітися зі своєю інтернет-знайомою. Замість романтичної подорожі на компанію чекають п'яні пригоди, дивакуваті незнайомці та ситуації, за які сьогодні було б соромно навіть туристичному агентству.

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Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes фільм має 47% позитивних рецензій. Оглядачі попереджають про вульгарний гумор та відверті жарти. Словом, усе те, за що підлітки колись його й обожнювали.



"Євротур": дивитись трейлер

"Історія Попелюшки", 2004

Жанр: романтична комедія

IMDb: 6,0

Саманта живе з нестерпною мачухою, працює в кафе та мріє вступити до університету. Її життя змінюється, коли вона знайомиться в інтернеті з таємничим хлопцем. Попереду – шкільний бал, романтичні непорозуміння та принц, якому замість білого коня видали футбольну форму.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes оцінив стрічку лише в 11% позитивних рецензій. Критики називали сюжет передбачуваним, але мільйонам підлітків вистачило Гіларі Дафф, Чада Майкла Мюррея та романтики під дощем.



"Історія Попелюшки": дивитись трейлер

"Вона – чоловік", 2006

Жанр: романтична комедія, спорт

IMDb: 6,4

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Коли жіночу футбольну команду розформовують, Віола вирішує довести, що грає не гірше за хлопців. Для цього вона перевдягається у свого брата-близнюка та вступає до іншої школи. План майже ідеальний, поки дівчина не закохується у власного сусіда по кімнаті.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes стрічку критикували за примітивні жарти та неправдоподібний сюжет. Водночас чимало оглядачів відзначали комедійний талант Аманди Байнс. І справді, цій акторці вдалося зробити переконливим навіть такий абсурд.



"Вона – чоловік": дивитись трейлер

"Аквамарин", 2006

Жанр: романтична комедія, фентезі

IMDb: 5,5

Дві подруги знаходять у басейні справжню русалку, яка прагне довести батькові, що кохання існує. Тепер дівчатам потрібно допомогти морській красуні закохати в себе місцевого рятувальника. Бо що ще робити на літніх канікулах, якщо не втручатися в особисте життя русалок?

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Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes фільм отримав 53% позитивних відгуків. Критики називали його легкою підлітковою казкою з простим сюжетом, але приємним посилом про дружбу та підтримку.

"Аквамарин": дивитись трейлер

А якщо хочеться ще більше ностальгії та хорошого гумору, радимо звернути увагу на добірку комедій, які свого часу дивилися до дірок. Ці фільми й сьогодні здатні розсмішити та повернути в безтурботні часи.