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популярні відео

"Безголові" (1995)

Рейтинг IMDb: 6,9

Популярна дівчина з Беверлі-Гіллз обожнює шопінг, стильні костюми й влаштовує парі на шкільних коридорах. Одного дня вона бере під опіку нову ученицю та допомагає їй змінити образ і знайти друзів. Проте дуже скоро новенька стає занадто популярною, а сама модниця несподівано втрачає голову від кохання.

"Безголові": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять дотепний сценарій, культові модні "луки" та чарівну гру Алісії Сільверстоун. Водночас частина експертів зауважує, що легковажний світ головної героїні здається занадто поверхневим.

"10 причин моєї ненависті" (1999)

Рейтинг IMDb: 7,4

Суворий батько забороняє молодшій сестрі ходити на побачення, доки її різка старша сестра не знайде собі хлопця. Закоханий у молодшу дівчину хлопець наймає місцевого бунтаря, щоб той розтопив серце неприступної красуні. Однак зухвала витівка швидко виходить з-під контролю й переростає у щирі почуття.

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"10 причин моєї ненависті": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають розумні діалоги та яскраву гру Гіта Леджера і Джулії Стайлз. Водночас частина експертів зауважує, що сюжет місцями повторює знайомі штампи підліткового кіно.

"Нецілована" (1999)

Рейтинг IMDb: 6,0

Сором'язлива журналістка отримує важливе завдання й повертається до школи під прикриттям учениці. Колись у підлітковому віці вона почувалася невдахою, тож тепер отримує другий шанс на дружбу й перше кохання. Спроби вписатися в компанію однокласників призводять до кумедних конфузів і несподіваних відкриттів про себе.

"Нецілована": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять щиру чарівність Дрю Беррімор та ностальгійну атмосферу шкільного життя. Водночас частина експертів зауважує, що фінал виглядає надто казковим і поступається вдалому початку.

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"Шалена п'ятниця" (2003)

Рейтинг IMDb: 6,4

Мама і донька постійно сперечаються через музику, одяг та життєві плани. Одного вечора чарівне печиво з передбаченням міняє їхні тіла місцями напередодні важливого весілля. Тепер кожній доводиться прожити чужий день і зрозуміти, наскільки непросто бути на місці іншої людини.

"Шалена п'ятниця": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають чудову хімію між Джеймі Лі Кертіс і Ліндсі Лохан та легкий комедійний настрій. Втім, частина експертів зауважує, що історія тримається лише на знайомих сімейних кліше.

Також маємо для вас добірку популярних фільмів 2000-х.