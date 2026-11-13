Новый город, другие мечты и шанс на счастье: фильмы о жизни с чистого листа

Развод, разочарование, профессиональный кризис или желание наконец-то жить для себя – у каждого своя причина что-то изменить. 24 Канал подготовил подборку фильмов о людях, которые решились выйти за пределы привычного и дать себе шанс на новую жизнь.

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"Под солнцем Тосканы" (2003)

Рейтинг IMDb: 6,8/10

Жанр: драма, комедия, мелодрама.

Фрэнсис переживает развод, творческий кризис и период, когда даже привычные вещи больше не приносят радости. Кажется, что ее жизнь окончательно потеряла направление. Но неожиданное путешествие в Италию меняет все: женщина импульсивно покупает старую виллу в Тоскане и остается там, хотя почти не представляет, что делать дальше.

Ее ждут ремонт, новые знакомства, итальянские приключения и немало неожиданностей. Но самое главное – Фрэнсис постепенно учится не воспринимать одиночество как поражение и строить жизнь, в которой есть место для неожиданного счастья.

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Смотрите трейлер фильма "Под солнцем Тосканы" онлайн:

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"Дикая" (2014)

Рейтинг IMDb: 7,1/10

Жанр: драма, приключения, биография.

Можно ли буквально пройти путь к новому себе? Шерил Стрейд решает проверить это на собственном опыте. После смерти матери, разбитого брака и периода саморазрушительного поведения женщина решается на почти немыслимый шаг – самостоятельно пройти более 1700 километров по Тихоокеанской туристической тропе.

У нее нет должного опыта, а тяжелый рюкзак, мозоли и изнурительные переходы быстро превращают романтическую идею путешествия в настоящее испытание. По дороге Шерил остается наедине со воспоминаниями, болью и решениями, от которых раньше пыталась убежать.

Смотрите трейлер фильма "Дикая" онлайн:

"Тайная жизнь Уолтера Митти" (2013)

Рейтинг IMDb: 7,3/10

Жанр: приключения, комедия, драма, фэнтези.

Уолтер Митти работает в фотослужбе журнала Life и обладает одной особенностью: в своих фантазиях он постоянно становится героем невероятных приключений. В реальности же мужчина живет довольно однообразно, боится рисковать и даже не решается заговорить с коллегой, которая ему нравится.

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Но когда работа оказывается под угрозой, а важный снимок бесследно исчезает, Уолтер вынужден покинуть привычный офис и отправиться на его поиски. Так начинается путешествие через разные страны, горы и океаны, которое постепенно меняет его представление о самом себе.

Бен Стиллер не просто сыграл главного героя, но и выступил режиссером картины. Особую атмосферу ей придают невероятные пейзажи Исландии и Гималаев.

Смотрите трейлер фильма "Тайная жизнь Уолтера Митти" онлайн:

"Начать сначала" (2013)

Рейтинг IMDb: 7,4/10

Жанр: драма, комедия, музыка, мелодрама.

Иногда лучший шанс начать сначала появляется именно тогда, когда кажется, что все возможности уже исчерпаны. Грета приезжает в Нью-Йорк вместе с парнем, который мечтает о музыкальной карьере. Однако после его измены девушка остается одна и не понимает, куда двигаться дальше.

Однажды вечером она выступает в небольшом баре, где ее случайно замечает Дэн – бывший музыкальный продюсер, переживающий собственный профессиональный кризис. Он сразу видит в девушке талант и предлагает записать альбом. Но вместо дорогой студии и привычного шоу-бизнеса они выбирают улицы Нью-Йорка и записывают музыку под открытым небом.

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Смотрите трейлер фильма "Начать заново" онлайн:

"Худший человек в мире" (2021)

Рейтинг IMDb: 7,7/10

Жанр: драма, комедия, мелодрама.

Жюли почти тридцать, но она до сих пор не знает, кем хочет быть. Девушка меняет профессиональные интересы, сомневается в собственных решениях и пытается понять, почему она на самом деле хочет от отношений. Ее жизнь состоит из выборов, которые постоянно заставляют пересматривать прежние планы.

Знакомство с успешным мужчиной старше нею, Акселем, поначалу кажется началом стабильного будущего. Однако со временем Жюли все чаще задумывается, действительно ли она хочет именно такой жизни. И когда на ее пути появляется другой человек, приходится снова решать, чего она стоит сама для себя.

Смотрите трейлер фильма "Худший человек в мире" онлайн:

А если после этих историй вам захочется обнять самых близких и просто сказать им, как сильно вы их любите, обратите внимание на фильмы, после просмотра которых хочется позвонить родителям: современные фильмы, которые трогают до слез.