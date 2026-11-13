Нове місто, інші мрії та шанс на щастя: фільми про життя з чистого аркуша

Розлучення, розчарування, професійна криза чи бажання нарешті пожити для себе – у кожного своя причина щось змінити. 24 Канал підготував добірку фільмів про людей, які наважилися вийти за межі звичного й дати собі шанс на інше життя.

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"Під сонцем Тоскани" (2003)

Рейтинг IMDb: 6,8/10

Жанр: драма, комедія, мелодрама.

Френсіс переживає розлучення, творчу кризу й період, коли навіть звичні речі більше не приносять радості. Здається, що її життя остаточно втратило напрямок. Але несподівана подорож до Італії змінює все: жінка імпульсивно купує стару віллу в Тоскані й залишається там, хоча майже не уявляє, що робити далі.

На неї чекають ремонт, нові знайомства, італійські пригоди та чимало несподіванок. Та найважливіше – Френсіс поступово вчиться не сприймати самотність як поразку й будувати життя, у якому є місце для неочікуваного щастя.

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Дивіться трейлер фільму "Під сонцем Тоскани" онлайн:

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"Дика" (2014)

Рейтинг IMDb: 7,1/10

Жанр: драма, пригоди, біографія.

Чи можна буквально пройти шлях до нового себе? Шеріл Стрейд вирішує перевірити це на власному досвіді. Після смерті матері, зруйнованого шлюбу та періоду саморуйнівної поведінки жінка наважується на майже немислимий крок – самостійно пройти понад 1700 кілометрів Тихоокеанською туристичною стежкою.

У неї немає належного досвіду, а важкий рюкзак, мозолі та виснажливі переходи швидко перетворюють романтичну ідею подорожі на справжнє випробування. Дорогою Шеріл залишається наодинці зі спогадами, болем і рішеннями, від яких раніше намагалася втекти.

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"Таємне життя Волтера Мітті" (2013)

Рейтинг IMDb: 7,3/10

Жанр: пригоди, комедія, драма, фентезі.

Волтер Мітті працює у фотослужбі журналу Life й має одну особливість: у своїх фантазіях він постійно стає героєм неймовірних пригод. У реальності ж чоловік живе доволі одноманітно, боїться ризикувати й навіть не наважується заговорити з колегою, яка йому подобається.

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Та коли робота опиняється під загрозою, а важливий фотознімок безслідно зникає, Волтер змушений залишити звичний офіс і вирушити на його пошуки. Так починається подорож через різні країни, гори й океани, яка поступово змінює його уявлення про самого себе.

Бен Стіллер не просто зіграв головного героя, а й виступив режисером стрічки. Особливої атмосфери їй додають неймовірні пейзажі Ісландії та Гімалаїв.

Дивіться трейлер фільму "Таємне життя Волтера Мітті" онлайн:

"Почати знову" (2013)

Рейтинг IMDb: 7,4/10

Жанр: драма, комедія, музика, мелодрама.

Іноді найкращий шанс почати спочатку з'являється саме тоді, коли здається, що всі можливості вже вичерпано. Ґрета приїжджає до Нью-Йорка разом із хлопцем, який мріє про музичну кар'єру. Однак після його зради дівчина залишається сама й не розуміє, куди рухатися далі.

Одного вечора вона виступає в невеликому барі, де її випадково помічає Ден – колишній музичний продюсер, який переживає власну професійну кризу. Він одразу бачить у дівчині талант і пропонує записати альбом. Але замість дорогої студії та звичного шоу-бізнесу вони обирають вулиці Нью-Йорка й записують музику просто неба.

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Дивіться трейлер фільму "Почати знову" онлайн:

"Найгірша людина у світі" (2021)

Рейтинг IMDb: 7,7/10

Жанр: драма, комедія, мелодрама.

Жулі майже тридцять, але вона досі не знає, ким хоче бути. Дівчина змінює професійні інтереси, сумнівається у власних рішеннях і намагається зрозуміти, чого насправді прагне від стосунків. Її життя складається з виборів, які постійно змушують переглядати попередні плани.

Знайомство з успішним старшим чоловіком Акселем спочатку здається початком стабільного майбутнього. Проте з часом Жулі дедалі частіше замислюється, чи справді хоче саме такого життя. І коли на її шляху з'являється інша людина, доводиться знову вирішувати, чого вона варта сама собі.

Дивіться трейлер фільму "Найгірша людина у світі" онлайн:

А якщо після цих історій вам захочеться обійняти найрідніших і просто сказати їм, як сильно ви любите, зверніть увагу на фільми, після яких хочеться телефонувати батькам: сучасні стрічки, що розчулюють до сліз.