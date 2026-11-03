Після цих фільмів хочеться зателефонувати батькам: 5 сучасних стрічок, які розчулять до сліз

24 Канал зібрав п'ять сучасних фільмів, які по-різному розкривають тему родини, батьківської любові та зв'язку між поколіннями. Деякі з цих історій змусять усміхнутися, інші – залишать із клубком у горлі.

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"Після сонця" (Aftersun, 2022)

Жанр: драма

Рейтинг IMDb: 7,6/10

Це одна з тих стрічок, після яких ще довго не хочеться вмикати наступний фільм. У центрі історії – 11-річна Софі та її батько Калум, які проводять разом відпустку на турецькому курорті. Дівчинка насолоджується кожною миттю поруч із татом, навіть не здогадуючись, що за його усмішкою ховаються переживання, про які він не наважується розповісти.

Через роки доросла Софі намагається відновити спогади про ту спільну подорож і зрозуміти, яким насправді був її батько. Режисерка Шарлотта Веллс майстерно показує, як дитячі спогади з часом набувають зовсім іншого значення.

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Головні ролі виконали Пол Мескал і Френкі Коріо. Це дебютна повнометражна робота Веллс, яка отримала схвальні відгуки кінокритиків.

"Після сонця": дивитись онлайн трейлер

"Всі ми незнайомці" (All of Us Strangers, 2023)

Жанр: драма, мелодрама, фентезі

Рейтинг IMDb: 7,6/10

А що б ви сказали батькам, якби отримали можливість побачити їх ще раз? Саме навколо цього непростого запитання розгортається сюжет британської драми режисера Ендрю Гея.

Головний герой Адам, якого зіграв Ендрю Скотт, живе самотнім життям у сучасному Лондоні. Одного дня він знайомиться із сусідом Гаррі (Пол Мескал), а згодом повертається до будинку свого дитинства. Там на нього чекає майже неможлива зустріч: його батьки, які загинули 30 років тому, з'являються такими, якими він пам'ятає їх із дитинства.

Адам отримує шанс поговорити з мамою й татом, розповісти про своє доросле життя та поставити запитання, які залишалися без відповідей роками.

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"Всі ми незнайомці": дивитись онлайн трейлер

"Залізний кіготь" (The Iron Claw, 2023)

Жанр: біографічна драма, спортивна драма

Рейтинг IMDb: 7,5/10

Не всі сімейні історії складаються з безумовної підтримки та теплих обіймів. Іноді найбільші рани люди отримують саме від тих, від кого найбільше чекають любові.

Фільм режисера Шона Дуркіна заснований на реальній історії родини фон Еріхів. У центрі сюжету – брати, які мріють досягти успіху в професійному реслінгу. Їхній батько Фріц, колишній спортсмен і тренер, наполегливо готує синів до великих перемог. Однак за прагненням зробити з них чемпіонів ховається жорсткий контроль, постійний тиск і майже повна відсутність права на власний вибір.

Це непроста історія про сімейні очікування, суперництво та наслідки батьківського впливу. Вона нагадує, що любов до дітей не повинна перетворюватися на вимогу відповідати чужим мріям.

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"Залізний кіготь": дивитись онлайн трейлер

"Дикий робот" (The Wild Robot, 2024)

Жанр: анімація, пригоди, фантастика, сімейний

Рейтинг IMDb: 8,2/10

Неочікувано зворушливу історію про батьківство розповідає навіть анімаційний фільм. "Дикий робот" режисера Кріса Сандерса доводить, що для справжньої любові не потрібні ані спільна кров, ані однакова природа.

За сюжетом робот Роз опиняється на безлюдному острові, де їй доводиться пристосовуватися до життя серед диких тварин. Одного дня вона стає прийомною мамою маленького гусеняти Брайтбілла. Спочатку Роз нічого не знає про виховання та турботу, однак поступово вчиться захищати малюка, допомагати йому дорослішати та відпускати у власне життя.

За красивою анімацією ховається дуже доросла тема: справжні батьки – це не завжди ті, хто подарував життя, а передусім ті, хто залишався поруч, коли це було найбільше потрібно.

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"Дикий робот": дивитись онлайн трейлер

"Ти віриш у Бога? Це я, Маргарет" (Are You There God? It's Me, Margaret, 2023)

Жанр: комедія, драма, сімейний

Рейтинг IMDb: 7,3/10

Ще одна стрічка, яка змушує по-новому подивитися на стосунки між мамою та донькою, – екранізація популярного роману Джуді Блум.

Одинадцятирічна Маргарет разом із батьками переїжджає до нового міста. На неї чекають зміни, нові знайомства, перше дорослішання та чимало запитань про себе і світ. У цей непростий період дівчинка намагається знайти власне місце, а її мама Барбара теж проходить через особисті зміни та вчиться починати життя на новому місці.

Особливу роль у цій історії відіграє і бабуся Маргарет, яка допомагає онуці краще зрозуміти себе. Так фільм поступово розкриває три покоління жінок, їхні переживання, відмінності та любов одна до одної.

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"Ти віриш у Бога? Це я, Маргарет": дивитись онлайн трейлер

Якщо ж після цих історій захочеться відкрити для себе ще більше кінематографічних новинок, варто звернути увагу на фільми, які з’явилися на екранах у жовтні. Серед них є стрічки для різного настрою та компанії.