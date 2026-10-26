Жовтень підкинув справжні кіносмаколики: 5 свіжих фільмів на вечір, які вже вийшли

24 Канал зібрав п'ять нових фільмів жовтня 2026 року, які заслуговують на увагу. Щоправда, не всі прем'єри однаково сподобалися критикам, але іноді саме суперечливі стрічки виявляються найцікавішими.

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"Веріті", 2026

Жанр: психологічний трилер, детектив, драма.

IMDb: 6,1

Прем'єра в Україні: 1 жовтня.

Молода письменниця Ловен отримує пропозицію завершити книжкову серію знаменитої авторки Веріті Кроуфорд, яка після нещасного випадку більше не може працювати. Однак у будинку письменниці дівчина знаходить моторошний рукопис із таємницями, які краще було б ніколи не розкривати.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes фільм отримав лише 31% схвальних рецензій. Критики хвалять Гетевей, але нарікають на нелогічні сюжетні повороти та слабкий фінал.

"Веріті": дивитись трейлер

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"Інша мама", 2026

Жанр: жахи, містичний трилер.

IMDb: 5,3/10.

Прем'єра в Україні: 8 жовтня.

Восьмирічна Бела знайомиться із загадковою істотою, яка оселилася в її будинку. Найстрашніше те, що непрохана гостя виглядає точнісінько як її мама. І якщо ви думали, що сімейні конфлікти – це найгірше, що може статися вдома, цей фільм швидко переконає у протилежному.

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Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes стрічка має 19% позитивних рецензій. Оглядачі відзначають гру Честейн, але критикують передбачуваний сюжет і недостатньо переконливі жахи.

"Інша мама": дивитись трейлер

"Діґґер", 2026

Жанр: чорна комедія, драма, сатира.

IMDb: 7,5.

Прем'єра в Україні: 1 жовтня.

Том Круз цього разу рятує світ без звичних божевільних трюків. Його герой – впливовий бізнесмен Діґґер Роквелл, який намагається врятувати людство від катастрофи. Щоправда, є маленький нюанс: саме він цю катастрофу й спричинив.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes фільм має 53% схвальних рецензій. Одні оглядачі називають його сміливою сатирою, інші вважають надто претензійним. А от гру Круза переважно хвалять.

"Діґґер": дивитись трейлер

"Падіння кита", 2026

Жанр: трилер, пригоди, драма.

IMDb: 6,7

Прем'єра в Україні: 15 жовтня.

Молодий дайвер Джей вирушає в океан, щоб знайти останки загиблого батька. Але звичайне занурення перетворюється на кошмар, коли хлопця проковтує величезний кашалот. Тепер він замкнений усередині гігантської тварини, а кисню залишилося приблизно на годину. І ні, викликати рятувальників тут не варіант.

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Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes фільм отримав 73% позитивних рецензій. Критики хвалять видовищність і незвичайну концепцію, хоча вважають, що численні спогади героя дещо гальмують сюжет.

"Падіння кита": дивитись трейлер

"Глиноликий", 2026

Жанр: жа

хи, фантастика, трилер.

IMDb: 7,5

Прем'єра в Україні: 22 жовтня.

Молодий актор Метт Гейґен мріє про славу в Голлівуді, але після жорстокого нападу його обличчя виявляється понівеченим. У відчаї чоловік погоджується на експериментальне лікування, яке повертає йому зовнішність, але поступово перетворює на справжнього монстра. Історія одного з лиходіїв всесвіту DC доводить, що іноді супергеройські фільми можуть лякати значно сильніше за традиційні горори.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes стрічка має 76% позитивних рецензій. Оглядачі відзначають похмуру атмосферу, моторошні трансформації та незвичний підхід до коміксів DC.

"Глиноликий": дивитись трейлер

А після такої кількості екшену та драми - подивіться ці фільми 90-х років.