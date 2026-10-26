Октябрь преподнес настоящие кино-лакомства: 5 новых фильмов на вечер, которые уже вышли

24 Канал собрал пять новых фильмов -го октября 2026 года, заслуживающих внимания. Правда, не все премьеры одинаково понравились критикам, но иногда именно противоречивые картины оказываются самыми интересными.

Реклама Adv

популярные видео

"Верити", 2026

Жанр: психологический триллер, детектив, драма.

IMDb: 6,1

Премьера в Украине: 1 октября.

Молодая писательница Ловен получает предложение завершить книжную серию знаменитой авторки Верити Кроуфорд, которая после несчастного случая больше не может работать. Однако в доме писательницы девушка находит жуткий рукопись с тайнами, которые лучше бы никогда не раскрывать.

Что говорят критики: На Rotten Tomatoes фильм получил лишь 31% положительных рецензий. Критики хвалят Хэтэуэй, но жалуются на нелогичные сюжетные повороты и слабый финал.

"Верити": смотреть трейлер

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

"Другая мама", 2026

Жанр: ужасы, мистический триллер.

IMDb: 5,3/10.

Премьера в Украине: 8 октября.

Восьмилетняя Бела знакомится с загадочным существом, которое поселилось в ее доме. Самое страшное в том, что незваная гостья выглядит в точности как ее мама. И если вы думали, что семейные конфликты – это самое худшее, что может случиться дома, этот фильм быстро убедит вас в обратном.

Реклама

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes у картины 19% положительных рецензий. Обозреватели отмечают игру Честейн, но критикуют предсказуемый сюжет и недостаточно убедительные сцены ужаса.

"Другая мама": смотреть трейлер

"Диггер", 2026

Жанр: черная комедия, драма, сатира.

IMDb: 7,5.

Премьера в Украине: 1 октября.

На этот раз Том Круз спасает мир без привычных безумных трюков. Его герой – влиятельный бизнесмен Диггер Роквелл, который пытается спасти человечество от катастрофы. Правда, есть небольшой нюанс: именно он и стал причиной этой катастрофы.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 53% положительных рецензий. Одни обозреватели называют его смелой сатирой, другие считают слишком претенциозным. А вот игру Круза в основном хвалят.

"Диггер": смотреть трейлер

"Падение кита", 2026

Жанр: триллер, приключения, драма.

IMDb: 6,7

Премьера в Украине: 15 октября.

Реклама

Молодой дайвер Джей отправляется в океан, чтобы найти останки погибшего отца. Но обычное погружение превращается в кошмар, когда парня проглатывает огромный кашалот. Теперь он заперт внутри гигантского животного, а кислорода осталось примерно на час. И нет, вызывать спасателей здесь не вариант.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 73% положительных рецензий. Критики хвалят зрелищность и необычную концепцию, хотя считают, что многочисленные воспоминания героя несколько тормозят сюжет.

"Падение кита": смотреть трейлер

"Глиноликий", 2026

Жанр: ужасы

, фантастика, триллер.

IMDb: 7,5

Премьера в Украине: 22 октября.

Молодой актер Мэтт Хейген мечтает о славе в Голливуде, но после жестокого нападения его лицо оказывается изуродовано. В отчаянии мужчина соглашается на экспериментальное лечение, которое возвращает ему прежнюю внешность, но постепенно превращает его в настоящего монстра. История одного из злодеев вселенной DC доказывает, что иногда фильмы о супергероях могут пугать гораздо сильнее традиционных хорроров.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 76% положительных рецензий. Обозреватели отмечают мрачную атмосферу, жуткие трансформации и необычный подход к комиксам DC.

"Глиноликий": смотреть трейлер

А после такого количества экшена и драмы – посмотритеэти фильмы 90-х годов.