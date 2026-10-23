Эти фильмы смотрели еще на кассетах: 5 американских хитов 90-х для уютного вечера

24 Канал собрал пять американских фильмов, которые помогут забыть о дедлайнах, бесконечных совещаниях и подозрительно быстро приближающемся понедельнике. Здесь есть все: любовь, юмор, абсурдные ситуации и знакомые актеры, по которым мы немного соскучились.

Реклама Adv

популярные видео

"День бабака", 1993

Жанр: комедия, мелодрама, фэнтези

IMDb: 8,0

Телеведущий Фил Коннорс приезжает в маленький городок, чтобы снять репортаж о Дне сурка. Работа не слишком увлекательна, город раздражает, а коллеги вообще не вызывают особого энтузиазма. Но на следующее утро мужчина просыпается и понимает, что снова наступило 2 февраля. И так повторяется каждый день.

Что говорят критики: Роджер Эберт отметил оригинальность замысла, теплый юмор и то, как история постепенно превращается в рассказ о человеческих переменах. Впоследствии он даже включил картину в свою коллекцию выдающихся фильмов.

"День сурка": смотреть трейлер

Реклама

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

"Вам письмо", 1998

Жанр: романтическая комедия, мелодрама

IMDb: 6,7

Кэтлин Келли владеет небольшим книжным магазином, которому грозит закрытие из-за появления огромного книжного магазина конкурента Джо Фокса. В реальной жизни они терпеть друг друга не могут. А вот в интернете между ними завязывается романтическая переписка. Правда, ни один из них не догадывается, с кем на самом деле общается.

Что говорят критики: Роджер Эберт положительно оценил актерский дуэт Хэнкса и Райан. А на Rotten Tomatoes критики особо отметили их экранную химию и уютную романтическую атмосферу фильма.

"Вам письмо": смотреть трейлер

"Ловушка для родителей", 1998

Жанр: семейная комедия, мелодрама

IMDb: 6,7

Две абсолютно одинаковые девочки случайно знакомятся в летнем лагере. Оказывается, что они – близняшки, которых разлучили после развода родителей. Вместо того чтобы просто порадоваться встрече, сестры придумывают гениальный план: поменяться местами и попытаться снова свести маму и папу.

Реклама

Что говорят критики: фильм получил 86% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели похвалили режиссера Нэнси Майерс за удачное переосмысление классического сюжета, а Лохан – за убедительную игру сразу двух персонажей.



"Ловушка для родителей": смотреть трейлер

"Маска", 1994

Жанр: комедия, фэнтези, криминал

IMDb: 7,0

Скромный банковский служащий Стэнли Ипкисс живет настолько скучно, что даже у его собаки, кажется, личная жизнь интереснее. Все меняется, когда мужчина находит загадочную маску. Стоит только надеть ее – и он превращается в зеленолицего смельчака, который танцует, шутит и нарушает все возможные законы физики.

Что говорят критики: фильм получил 82% положительных отзывов на Rotten Tomatoes. Критики отметили невероятную энергию Джима Керри и яркие визуальные эффекты. Правда, некоторые шутки, по их мнению, срабатывают лучше других.

"Маска": смотреть трейлер

Реклама

"Сестричка, действуй!", 1992

Жанр: музыкальная комедия

IMDb: 6,6

Певица Делорис становится свидетельницей убийства, совершенного ее любовником-мафиози. Полиция решает спрятать женщину там, где ее точно никто не будет искать, – в монастыре. Однако Делорис не привыкла к тихой жизни. И пока настоятельница пытается спасти монастырскую дисциплину, новенькая монахиня превращает местный хор в настоящую музыкальную сенсацию.

Что говорят критики: обозреватель Los Angeles Times Кеннет Туран высоко оценил комедийный талант Голдберг, удачный актерский состав и динамичность фильма. В то же время Роджер Эберт считал, что фильму немного не хватает темпа, хотя отдельные сцены назвал действительно забавными.

"Действуй, сестра!": смотреть трейлер

А еще, для хорошего настроения, включите эти французские комедии. Вы не пожалеете.