Ці фільми дивилися ще на касетах: 5 американських хітів 90-х для затишного вечора

24 Канал зібрав п'ять американських фільмів, які допоможуть забути про дедлайни, нескінченні наради та понеділок, що підозріло швидко наближається. Тут є все: кохання, гумор, абсурдні ситуації та знайомі актори, за якими ми трохи скучили.

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"День бабака", 1993

Жанр: комедія, мелодрама, фентезі

IMDb: 8,0

Телеведучий Філ Коннорс приїжджає до маленького містечка, щоб зняти репортаж про День бабака. Робота не надто захоплива, місто дратує, а колеги взагалі не викликають особливого ентузіазму. Але наступного ранку чоловік прокидається і розуміє, що знову настало 2 лютого. І так повторюється щодня.

Що кажуть критики: Роджер Еберт відзначив оригінальність задуму, теплий гумор та те, як історія поступово перетворюється на розповідь про людські зміни. Згодом він навіть включив стрічку до своєї колекції видатних фільмів.

"День бабака": дивитись трейлер

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"Вам лист", 1998

Жанр: романтична комедія, мелодрама

IMDb: 6,7

Кетлін Келлі володіє маленькою книгарнею, якій загрожує закриття через появу величезного книжкового магазину конкурента Джо Фокса. У реальному житті вони терпіти одне одного не можуть. А от в інтернеті між ними зав'язується романтичне листування. Щоправда, жоден не здогадується, з ким насправді спілкується.

Що кажуть критики: Роджер Еберт позитивно оцінив акторський дует Генкса та Раян. А на Rotten Tomatoes критики особливо відзначили їхню екранну хімію та затишну романтичну атмосферу фільму.

"Вам лист": дивитись трейлер

"Пастка для батьків", 1998

Жанр: сімейна комедія, мелодрама

IMDb: 6,7

Дві абсолютно однакові дівчинки випадково знайомляться в літньому таборі. З'ясовується, що вони близнючки, яких розлучили після розлучення батьків. Замість того щоб просто порадіти зустрічі, сестри вигадують геніальний план: помінятися місцями та спробувати знову звести маму й тата.

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Що кажуть критики: стрічка отримала 86% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачі похвалили режисерку Ненсі Маєрс за вдале переосмислення класичного сюжету, а Лохан – за переконливу гру одразу двох персонажів.



"Пастка для батьків": дивитись трейлер

"Маска", 1994

Жанр: комедія, фентезі, кримінал

IMDb: 7,0

Скромний банківський працівник Стенлі Іпкісс живе настільки нудно, що навіть його собака, здається, має цікавіше особисте життя. Усе змінюється, коли чоловік знаходить загадкову маску. Варто її одягнути – і він перетворюється на зеленолицого відчайдуха, який танцює, жартує та порушує всі можливі закони фізики.

Що кажуть критики: фільм отримав 82% позитивних відгуків на Rotten Tomatoes. Критики відзначили неймовірну енергію Джима Керрі та яскраві візуальні ефекти. Щоправда, деякі жарти, на їхню думку, спрацьовують краще за інші.

"Маска": дивитись трейлер

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"Сестричко, дій!", 1992

Жанр: музична комедія

IMDb: 6,6

Співачка Делоріс стає свідком убивства, скоєного її коханцем-мафіозі. Поліція вирішує заховати жінку там, де її точно ніхто не шукатиме, – у монастирі. Однак Делоріс не звикла до тихого життя. І поки настоятелька намагається врятувати монастирську дисципліну, новенька черниця перетворює місцевий хор на справжню музичну сенсацію.

Що кажуть критики: оглядач Los Angeles Times Кеннет Туран високо оцінив комедійний талант Голдберг, вдалий акторський склад та динамічність фільму. Водночас Роджер Еберт вважав, що стрічці дещо бракує темпу, хоча окремі сцени назвав справді кумедними.

"Дій, сестро!": дивитись трейлер

А ще, для гарного настрою, увімкніть ці французькі комедії. Ви не пожалкуєте.