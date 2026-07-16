24 Канал подготовил подборку комедий на вечер, если хочется отвлечься от новостей и просто приятно провести время.
"Плейбой под прикрытием"
Если бы Джеймс Бонд и герой аниме решили стать одним человеком, получился бы Ники Ларсон. Частный детектив получает странное задание – найти духи, которые заставляют влюбляться всех вокруг. Абсурд, экшн и шутки сыплются почти без пауз, так что скучать здесь просто не придется.
"Плейбой под прикрытием": смотреть трейлер
"Дочь моего терапевта"
У Дэмиена столько страхов, что даже психотерапевт решает: хватит. Лекарством от всех проблем должно стать... любовь. Но есть нюанс – новая избранница оказывается дочерью того самого врача. Неловких ситуаций будет значительно больше, чем сеансов терапии.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
"Дочь моего терапевта": смотреть трейлер
"Super Алиби"
Что делать, если очень хочется соврать, но не хватает фантазии? Обратиться в агентство, которое профессионально придумывает алиби. Проблемы начинаются тогда, когда главный герой сам запутывается в собственной лжи.
"Super Алиби": смотреть трейлер
"Не тормози"
Обычная семейная поездка очень быстро выходит из-под контроля. Автомобиль перестает тормозить, дети паникуют, дедушка хочет в туалет, а проблемы множатся быстрее, чем километры на спидометре. Идеальная комедия для тех, кто считает, что их семейные поездки были катастрофой.
"Не тормози": смотреть трейлер
"Жених из All Inclusive"
Мужчина прилетает в Париж, чтобы найти женщину, которую любил еще в детстве. Но вместо романтики получает брата, квартиру с сюрпризами и хитрый план обмана.
"Жених из All Inclusive": смотреть трейлер
"Сотрудник года"
Госслужащего всеми силами пытаются уволить, но он упорно не сдается. Его отправляют в самые отдаленные уголки мира, где приходится спасать ученых от белых медведей и переживать еще множество странных приключений.
"Сотрудник года": смотреть трейлер
"Инструкция по воспитанию мажоров"
Богатый отец устал от детей, которые считают деньги бесконечным ресурсом. Поэтому сообщает им одну "мелочь" – семья якобы обанкротилась. И пока наследники впервые знакомятся с работой и реальной жизнью, зритель получает отличную порцию французского юмора.
"Инструкция по воспитанию мажоров": смотреть трейлер
Ну и для лучшего эффекта – посмотрите еще эту подборку легких комедий.