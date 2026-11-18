Представьте, что однажды вы просыпаетесь в привычном мире, но постепенно замечаете: что-то здесь не так. Люди ведут себя странно, знакомые места меняются, а события не поддаются логическому объяснению. И самое страшное – вы больше не можете быть уверены, что все вокруг реально.

24 Канал собрал четыре фильма для тех, кому понравилась "Матрица" и хочется еще сильнее запутаться в том, где заканчивается реальность и начинается иллюзия. В этих фильмах есть симуляции, параллельные миры, странные эксперименты и сюжетные повороты, которые заставляют мысленно возвращаться к отдельным сценам даже после финальных титров.

"Темный город" (1998)

Рейтинг IMDb: 7,5/10

Жанр: фантастика, детектив, триллер.

Что, если бы кто-то мог менять вашу жизнь, пока вы спите? Переписывать воспоминания, изменять личность и даже перестраивать город вокруг вас? Именно с такой жуткой идеи начинается фильм Алекса Прояса "Темный город".

Главный герой Джон Мердок просыпается в гостиничном номере и не может вспомнить, что с ним произошло. Рядом он находит тело убитой женщины, а вскоре узнает, что полиция разыскивает его за серию жестоких преступлений. Мужчина пытается восстановить память и понять, кто он на самом деле.

Однако город, в котором разворачиваются события, скрывает гораздо более страшную тайну. Здесь никогда не заходит солнце, люди засыпают в полночь, а загадочные незнакомцы способны изменять окружающий мир. И что больше Джон узнает, то сильнее сомневается в реальности, которую раньше считал единственно возможной.

Смотрите трейлер фильма "Темный город" онлайн:

"Тринадцатый этаж" (1999)

Рейтинг IMDb: 7,0/10

Жанр: фантастика, детектив, триллер.

А что, если мир, в котором вы живете, – всего лишь компьютерная программа? И где-то за его пределами есть люди, которые могут наблюдать за каждым вашим шагом? В фильме "Тринадцатый этаж" эта мысль становится основой загадочного детектива.

Компьютерный ученый Дуглас Холл участвует в разработке необычной системы виртуальной реальности. Она настолько реалистична, что ее обитатели даже не догадываются о своем истинном происхождении. Однако после загадочного убийства наставника Дуглас оказывается среди главных подозреваемых и начинает самостоятельно искать ответы.

Постепенно мужчина наталкивается на доказательства, которые заставляют его усомниться не только в собственных воспоминаниях, но и в самой природе мира. Ведь если одна реальность может быть искусственно создана, кто гарантирует, что следующая не будет такой же?

Смотрите трейлер фильма "Тринадцатый этаж" онлайн:

"Экзистенция" (1999)

Рейтинг IMDb: 6,8/10

Жанр: фантастика, триллер, ужасы.

Виртуальная реальность, к которой можно буквально подключиться, необычные биологические устройства и игра, из которой не так просто выйти. Именно такой мир создал режиссер Дэвид Кроненберг в фантастическом триллере "Экзистенция".

В центре истории – талантливая разработчица видеоигр Аллегра Геллер. Во время презентации ее нового проекта на женщину нападает вооруженный фанатик. Спасаясь от преследователей, она вместе с молодым сотрудником Тедом решает проверить, не повреждена ли игра. Для этого они погружаются в виртуальный мир, где обычные правила больше не действуют.

Но есть одна проблема: чем дольше герои находятся внутри игры, тем сложнее понять, действительно ли они вернулись в реальность. Граница между вымышленными событиями и реальной жизнью постепенно стирается, а зритель вместе с персонажами пытается разобраться, что происходит на самом деле.

Смотрите трейлер фильма "Экзистенция" онлайн:

"Связь" (Coherence, 2013)

Рейтинг IMDb: 7,1/10

Жанр: фантастика, триллер, детектив.

Восемь друзей собираются на обычный ужин. Разговоры, шутки, бокалы вина – ничто не предвещает беды. Но именно в этот вечер мимо Земли пролетает комета, после чего начинают происходить вещи, которым невозможно найти логическое объяснение.

Сначала в доме пропадает электричество, а телефонная связь перестает работать. Вскоре компания замечает странные явления неподалеку и решает выяснить, что происходит. Но очень скоро вечеринка превращается в настоящий кошмар: герои сталкиваются с событиями, которые заставляют их сомневаться в собственной памяти, знакомых людях и даже в самих себе.

Особенность "Связи" в том, что режиссеру Джеймсу Уорду Биркиту не понадобился огромный бюджет или масштабные спецэффекты, чтобы создать напряженную фантастическую историю. Почти все действие происходит в пределах одного дома, но от этого становится только тревожнее.

Смотрите трейлер фильма "Связь" онлайн:

Если же хочется еще немного побродить по мирам, где привычные законы не действуют, обратите внимание на четыре фильма, в которых магия кажется настоящей.