Таинственные знаки, тихий, почти едва слышный шепот, жуткие и устрашающие звуки и напряженный сюжет – главные составляющие фильмов о паранормальном. Кино 24 подготовило подборку фильмов, которые поражают своей интересной подачей и небанальным сюжетом.

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"Ужас Амитивилля", 2005

История рассказывает, как Кэтти Латс с детьми и ее парнем Джорджем, приезжает в Амитивиль, казалось бы тихий городок. В нем они присмотрели для себя милый домик – старинный еще и неподалеку от озера.

Однако этот дом имеет свою таинственную историю. Так, год назад сын бывшего домовладельца Рональд ДеФео перестрелял всех домочадцев – родителей, братьев и сестру. Впоследствии сам убийца дал неординарные показания. Он рассказал, что стрелять ему велел некий "призрак", вселившийся в него.

Несмотря на такие мистические истории семейство Латс решает все же перебраться в домик. Джордж утверждал, что дома убивать не могут.

И все же с течением времени новоселы замечают и действительно странные вещи в доме. Сами собой здесь открываются окна, жутко поскрипывают половицы, мелькают тени в старых зеркалах. Однако настоящего ужаса наводит то, что маленькая Челси, дочь Кэтти, начинает разговаривать с невидимой девчонкой, обитающей в доме.

"Ужас Амитивилля": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Приходи поиграть", 2020

Главный герой – парень Оливер, который не очень любит проводить время со сверстниками. В противовес этому, его лучшими друзьями являются – планшет и телефон. У Лари похожая ситуация, ведь он тоже нет настоящих друзей, и очень хочет подружиться с Оливером. Это была бы довольно ординарная история. Однако все бы ничего, но Ларри – злая потусторонняя сущность, которая стремится пробраться в этот мир с помощью мобильных устройств.

"Приходи поиграть": смотрите онлайн трейлер фильма

"Обратный отсчет", 2019

Многие люди хотели бы знать день, когда они могут умереть. Это может быть по разным причинам: кто-то, чтобы морально подготовиться, кто-то, чтобы завершить все земные дела, а кто-то, чтобы отвлечь то, что невозможно.

По сюжету молодая девушка Кортни узнает о приложении для телефона, который может предсказывать количество времени до момента смерти.

Однако то, что показывает приложение, Кортни очень удивляет. Ведь, согласно той информации, которую он подает, девушке осталось жить буквально несколько дней.

Сперва Кортни даже не восприняла это серьезно. Более того, думала об этом, как о шутке, просто очередное нелепое приложение, которых существует немало.

Однако впоследствии вокруг нее неожиданно вдруг начинают умирать люди, которые загрузили это самое приложение. Тогда Кортни охватывает настоящий ужас. К тому же у девушки появляются очень странные и страшные видения, которые подталкивают к борьбе за выживание.

"Обратный отсчет": смотрите онлайн трейлер фильма

"Запрос в друзья", 2016

Сюжет ленты описывает влияние социальных сетей буквально в самом страшном из проявлений.

Общительная и добрая девушка Лора однажды получает запрос на дружбу от одноклассницы Марины Миллс. Девушка заметила, что у той нет друзей, поэтому она принимает запрос и они начинают общаться. Однако достаточно навязчивое поведение Марины начинает несколько тревожить Лору.

Поэтому девушка решает проблему удалением из списка друзей в соцсети новой "подруги". Вскоре становится известно, что Марина покончила с собой и сняла процесс на видео.

Кроме того, что Лора чувствует себя не очень из-за трагедии, так еще кто-то взламывает ее страницу и заливает в интернет ту запись.

На помощь девушке пришел ее друг, который разбирается в компьютерах, однако и он еще не видел такого странного кода. Градус странных вещей повышается, что заставляет при просмотре этой ленты затаить дыхание и ждать, как будут развиваться события в дальнейшем.

"Запрос в друзья": смотрите онлайн трейлер фильма

"Полтергейст", 2015

Сюжет рассказывает, как Эрик Боун оказывается без работы и вместе с женой и тремя детьми вынужден переехать жить в другой дом, поскольку у них сложились определенные трудности с финансами.

Несмотря на все сложности семья очень счастлива, и поначалу даже не замечает присутствия потусторонних сил в их новом жилище. Однако с течением времени они все же начинают осознавать, что вокруг происходит что-то странное. Однако оказывается уже поздно, потому что призраки забирают их младшую дочь. Родители приняли решение обратиться за помощью к специалистам. Когда они прибывают в дом Броунов, то сразу же понимают, что столкнулись с очень сильным полтергейстом. Что будут делать родители, чтобы спасти своего ребенка?

"Полтергейст": смотрите онлайн трейлер фильма

Если вы относитесь к людям, которые любят фильмы, в которых показывают паранормальные явления, то выбирайте фильм из подборки с жутким сюжетом и непредсказуемым финалом.