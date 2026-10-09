24 Канал собрал подборку фильмов для такого настроения. Здесь тоже есть жюри, соперники и мечты о большой сцене. Правда, иногда к микрофону добавляются политика, романтика и даже покушение на президента – все-таки кино.

"Идеальный голос"

Жанр: музыкальная комедия, мелодрама

IMDb: 7,1

Бек поступает в университет и попадает в женскую акапельную группу Barden Bellas. Репертуар у девушек примерно такой же свежий, как йогурт с задней полки холодильника, поэтому новенькая решает все модернизировать. Впереди – соперники, музыкальные баттлы и борьба за победу на студенческом конкурсе.

Что говорят критики: у фильма 81% на Rotten Tomatoes. Критики признают, что сюжет не слишком оригинален или нов, но подбор актеров и музыкальные номера настолько удачны, что это быстро перестает беспокоить.

"Идеальный голос": смотреть трейлер

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"Евровидение: История Fire Saga"

Жанр: музыкальная комедия

IMDb: 6,5

Двое музыкантов из маленького исландского городка годами мечтают попасть на "Евровидение" – и неожиданно все-таки получают шанс. Далее будет все, за что мы любим этот конкурс: невероятные костюмы, сценические катастрофы, пафос размером со стадион и песня, которая потом неделю не выходит из головы.

Что говорят критики: Rotten Tomatoes – 63%. Обозреватели отметили забавные моменты и любовь к самому "Евровидению", хотя некоторые сочли двухчасовую продолжительность фильма слишком щедрым подарком.

"Евровидение: История Fire Saga": смотреть трейлер

"В погоне за мечтой"

Жанр: музыкальная драма

IMDb: 6,1

Вайолет живет в маленьком городке и мечтает о музыкальной карьере. Шанс вырваться из обыденности появляется, когда она попадает на вокальный конкурс. Но вместе со сценой приходят продюсеры, давление и необходимость понять, сколько себя она готова отдать за шанс стать звездой.

Что говорят критики: 73% на Rotten Tomatoes. Рецензенты называли сюжет знакомым, но хвалили энергию, стиль и игру Феннинг.

"За мечтой": смотреть трейлер

"Пой"

Жанр: анимация, музыкальная комедия, семейный

IMDb: 7,1

Мун пытается спасти свой театр и придумывает гениальный, как ему кажется, план – провести большой вокальный конкурс. На сцену выходят застенчивая слониха, свинья-домохозяйка, горилла, мышь и панк-рокерша-дикобразиха.

Что говорят критики: 71% на Rotten Tomatoes. Фильм называли легким и предсказуемым, но в то же время очень жизнерадостным, с сильным актерским составом и музыкой, которая делает свое дело.

"Пой": смотреть трейлер

"Американская мечта"

Жанр: комедия, сатира, музыка

IMDb: 5,5

Вот здесь вокальное шоу окончательно выходит из-под контроля. В популярном телешоу соревнуются будущие звезды, ведущий страдает хронической самолюбовью, а приглашенным судьей финала становится президент США. Где-то между всем этим еще и возникает план покушения.

Что говорят критики: у фильма всего 39% на Rotten Tomatoes. Обозревателям понравилась сама идея высмеять талант-шоу, политику и одержимость славой, но сатиру называли слишком разбросанной.

"Американская мечта": смотреть трейлер

Для хорошего настроения также подойдут фильмы "романтические комедии ", которые добавят романтики в вашу жизнь.