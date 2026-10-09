24 Канал собрал подборку фильмов для такого настроения. Здесь тоже есть жюри, соперники и мечты о большой сцене. Правда, иногда к микрофону добавляются политика, романтика и даже покушение на президента – все-таки кино.
"Идеальный голос"
Жанр: музыкальная комедия, мелодрама
IMDb: 7,1
Бек поступает в университет и попадает в женскую акапельную группу Barden Bellas. Репертуар у девушек примерно такой же свежий, как йогурт с задней полки холодильника, поэтому новенькая решает все модернизировать. Впереди – соперники, музыкальные баттлы и борьба за победу на студенческом конкурсе.
Что говорят критики: у фильма 81% на Rotten Tomatoes. Критики признают, что сюжет не слишком оригинален или нов, но подбор актеров и музыкальные номера настолько удачны, что это быстро перестает беспокоить.
"Идеальный голос": смотреть трейлер
"Евровидение: История Fire Saga"
Жанр: музыкальная комедия
IMDb: 6,5
Двое музыкантов из маленького исландского городка годами мечтают попасть на "Евровидение" – и неожиданно все-таки получают шанс. Далее будет все, за что мы любим этот конкурс: невероятные костюмы, сценические катастрофы, пафос размером со стадион и песня, которая потом неделю не выходит из головы.
Что говорят критики: Rotten Tomatoes – 63%. Обозреватели отметили забавные моменты и любовь к самому "Евровидению", хотя некоторые сочли двухчасовую продолжительность фильма слишком щедрым подарком.
"Евровидение: История Fire Saga": смотреть трейлер
"В погоне за мечтой"
Жанр: музыкальная драма
IMDb: 6,1
Вайолет живет в маленьком городке и мечтает о музыкальной карьере. Шанс вырваться из обыденности появляется, когда она попадает на вокальный конкурс. Но вместе со сценой приходят продюсеры, давление и необходимость понять, сколько себя она готова отдать за шанс стать звездой.
Что говорят критики: 73% на Rotten Tomatoes. Рецензенты называли сюжет знакомым, но хвалили энергию, стиль и игру Феннинг.
"За мечтой": смотреть трейлер
"Пой"
Жанр: анимация, музыкальная комедия, семейный
IMDb: 7,1
Мун пытается спасти свой театр и придумывает гениальный, как ему кажется, план – провести большой вокальный конкурс. На сцену выходят застенчивая слониха, свинья-домохозяйка, горилла, мышь и панк-рокерша-дикобразиха.
Что говорят критики: 71% на Rotten Tomatoes. Фильм называли легким и предсказуемым, но в то же время очень жизнерадостным, с сильным актерским составом и музыкой, которая делает свое дело.
"Пой": смотреть трейлер
"Американская мечта"
Жанр: комедия, сатира, музыка
IMDb: 5,5
Вот здесь вокальное шоу окончательно выходит из-под контроля. В популярном телешоу соревнуются будущие звезды, ведущий страдает хронической самолюбовью, а приглашенным судьей финала становится президент США. Где-то между всем этим еще и возникает план покушения.
Что говорят критики: у фильма всего 39% на Rotten Tomatoes. Обозревателям понравилась сама идея высмеять талант-шоу, политику и одержимость славой, но сатиру называли слишком разбросанной.
"Американская мечта": смотреть трейлер
Для хорошего настроения также подойдут фильмы "романтические комедии ", которые добавят романтики в вашу жизнь.