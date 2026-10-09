24 Канал зібрав добірку фільмів для такого настрою. Тут теж є журі, конкуренти й мрії про велику сцену. Щоправда, інколи до мікрофона додаються політика, романтика і навіть замах на президента – кіно все-таки.

"Ідеальний голос"

Жанр: музична комедія, романтика

IMDb: 7,1

Бека вступає до університету й опиняється в жіночій акапельній групі Barden Bellas. Репертуар у дівчат приблизно такий свіжий, як йогурт із задньої полиці холодильника, тому новенька вирішує все модернізувати. Попереду – суперники, музичні батли та боротьба за перемогу на студентському конкурсі.

Що кажуть критики: у фільму 81% на Rotten Tomatoes. Критики визнають, що сюжет надто оригінальний чи новий, але підбір акторів й музичні номери настільки вдалі, що це швидко перестає хвилювати.

"Ідеальний голос": дивитись трейлер

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"Євробачення: Історія Fire Saga"

Жанр: музична комедія

IMDb: 6,5

Двоє музикантів із маленького ісландського містечка роками мріють потрапити на Євробачення – і несподівано таки отримують шанс. Далі буде все, за що ми любимо конкурс: неймовірні костюми, сценічні катастрофи, пафос розміром зі стадіон і пісня, яка потім тиждень живе в голові без дозволу.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes – 63%. Оглядачі відзначили кумедні моменти й любов до самого Євробачення, хоча дехто вважав двогодинний хронометраж надто щедрим подарунком.

"Євробачення: Історія Fire Saga": дивитись трейлер

"За мрією"

Жанр: музична драма

IMDb: 6,1

Вайолет живе у маленькому містечку й мріє про музичну кар'єру. Шанс вирватися з буденності з'являється, коли вона потрапляє на вокальний конкурс. Але разом зі сценою приходять продюсери, тиск і необхідність зрозуміти, скільки себе вона готова віддати за шанс стати зіркою.

Що кажуть критики: 73% на Rotten Tomatoes. Рецензенти називали сюжет знайомим, але хвалили енергію, стиль і виступ Феннінг.

"За мрією": дивитись трейлер

"Співай"

Жанр: анімація, музична комедія, сімейний

IMDb: 7,1

Мун намагається врятувати свій театр і придумує геніальний, як йому здається, план – провести великий вокальний конкурс. На сцену приходять сором'язлива слониха, свиня-домогосподарка, горила, миша та панк-рокова дикобразиха.

Що кажуть критики: 71% на Rotten Tomatoes. Фільм називали легким і передбачуваним, але водночас дуже життєрадісним, із сильним акторським складом і музикою, яка робить свою справу.

"Співай": дивитись трейлер

"Американська мрія"

Жанр: комедія, сатира, музика

IMDb: 5,5

Ось тут вокальне шоу вже остаточно виходить з-під контролю. У популярному телешоу змагаються майбутні зірки, ведучий страждає на хронічну любов до себе, а запрошеним суддею фіналу стає президент США. Десь між цим усім ще й виникає план замаху.

Що кажуть критики: у стрічки лише 39% на Rotten Tomatoes. Оглядачам сподобалася сама ідея висміяти талант-шоу, політику та одержимість славою, але сатиру називали надто розпорошеною.

"Американська мрія": дивитись трейлер

Для гарного настрою ще підходять романтичні комедії, які вам додадуть романтики в життя.