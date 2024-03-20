Кино – не вне политики: 5 лучших фильмов, которые докажут, что кинематограф может изменить мир

Уже два года украинцы провозглашают в мире, что все сферы жизни человечества не могут быть вне политики. Кенселинг российских спортсменов на Олимпиадах или российских фильмов в программах фестивалей – важная стратегия донесения до мира правды. Потому что кинематограф может менять политические ситуации, общественные настроения и вызывать критику, что позволяет менять мир.

Доказательства этому – ленты последних 100 лет в разных странах. О сюжете этих историй и где смотреть рассказываем в новом материале на Кино 24.

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"Зеленая граница"

Режиссер: Агнешка Холланд

Год: 2023

Где смотреть: в кино с 21 марта

В 2021 году Беларусь начала заманивать к границе с Польшей беженцев с Ближнего Востока и Африки, стремясь так оказать давление на ЕС. Когда на границе разгорелся настоящий мигрантский кризис, Польша запретила доступ СМИ к этим территориям. Тогда Агнешка Холланд сняла об этой ситуации художественную ленту.

Мировая премьера этой работы состоялась на Венецианском кинофестивале. Это произошло в разгар предвыборной кампании в Польше. "Зеленая граница", где показана жестокость не только белорусских, но и польских пограничников, мгновенно вызвал скандал.

"Зеленая граница": смотрите онлайн трейлер фильма

Бойкотировать картину призвали даже президент Анджей Дуда и несколько министров. Например, министр юстиции Польши Збигнев Зьобро сравнил фильм с нацистской пропагандой: "В Третьем Рейхе немцы создавали пропагандистские фильмы, в которых поляков показывали как бандитов и убийц. Сегодня для этого есть Агнешка Холланд".

Политическая атака сопровождалась массированной кампанией по негативным комментариям и оценкам на рейтинговых платформах – еще до выхода работы на экраны.

Ленту не выдвинули на премию Оскар от Польши. Несмотря на это она стала одним из самых кассовых польских фильмов 2023 года в "домашнем" прокате. Также картина получила 6 номинаций на Польскую кинопремию и 3 номинации на приз Европейской киноакадемии.

"20 дней в Мариуполе"

Режиссер: Мстислав Чернов

Год: 2023

Где смотреть: в кино с 14 марта, на онлайн-платформах с 21 марта

Режиссер-документалист Мстислав Чернов получил первый Оскар в истории украинского кино в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Это не только можно считать легендарным событием для истории кинематографа, но и очень серьезным политическим шагом для напоминания, что война и зверства россиян в Украине продолжаются.

Самый простой пример забывания "прилетел" вскоре после победы – Дисней выпустил сокращенную международную версию церемонии Оскар без награждения документальной секции. После обращения "Суспільне Культура" к компании и лично продюсеру Лукьяну Галкину речь Чернова о зверствах России в Мариуполе и других украинских городах вернули в сокращенную международную версию, а об Украине снова написали сотни медиа по всему миру.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

Правда разносится и в сети TikTok: западные и американские пользователи впервые открывают глаза и видят, что происходило в городе в первые 20 дней полномасштабного вторжения. Таких просмотров мирового масштаба невозможно было бы достичь без подобных побед.

"На западном фронте без перемен"

Режиссер: Льюис Майлстоун

Год: 1930

Где смотреть: Apple TV+/Youtube

Фильм, который получил четыре номинации на Оскар, был запрещен нацистской Германией. Магнат Universal Карл Леммле надеялся, что фильм 1930 года покажет войну, как общего врага всего человечества. Несмотря на восторг, который выражали представители киноотрасли, когда партия Гитлера пришла к власти – в Германии поднялся антисемитский бунт.

Новость о том, что американцы сделали адаптацию немецкого произведения, осталась не просто вспышкой недовольства или привычной проблемой. Сообщалось, что бывшие руководители Веймарской республики были "очень взволнованы" этим инцидентом и опасалась, что нацисты воспользуются волнением, "чтобы искоренить все правительство".

"На западном фронте без перемен": смотрите онлайн трейлер фильма

В своем дневнике рейхсминистр народного образования и пропаганды Германии Йозеф Геббельс писал с премьеры ленты, что через десять минут кинотеатр напоминает сумасшедший дом: полиция была бессильна, озлобленная толпа вымещала свой гнев на евреях, газеты переполнены их протестом. Фильм ушел из кинотеатров, нацисты считали, что это победа.

Но уже после падения рейха фильм вернули, а после смерти режиссера восстановили и режиссерскую версию без цензуры. Только в 2022 году немцы впервые сняли собственную адаптацию известного литературного произведения, который до сих пор сравнивают с фильмом 1930-го.

"Следующий фильм о Борате: Передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славному народу Казахстана"

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Режиссер: Джейсон Волинер

Год: 2020

Где смотреть: Prime Video

Борат – это вымышленный персонаж, которого играет британский артист-комик Саша Барон Коэн. Он в образе казахского репортера едет в Америку, берет интервью у известных и неизвестных людей, которые не подозревают о его фальшивости. При этом Борат делает непристойные, смешные комментарии и подвергает все черной сатире.

Первый визит Бората в США состоялся в то невероятно далекое, невинное время – 2006 год – до социальных сетей, до смартфонов, до наращивания войск в войне в Ираке, когда Джордж Буш был самым ужасным президентом, которого только можно представить.

"Следующий фильм о Борате: Передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славному народу Казахстана": смотрите онлайн трейлер фильма

Черная комедия продолжается спустя 14 лет. Барон Коэн снова пародирует журналиста и, как и в первом фильме, он путешествует по США, чтобы встретиться со знаменитостью. В 2006 году его целью была Памела Андерсон. В 2020 году это вице-президент США Майк Пенс. Казахстанский журналист ездит по Техасу, Оклахоме и Джорджии, грубит местным жителям и слышит от них грубость в ответ. Это было все еще смешно, но до сих пор политично.

Самая обсуждаемая выходка в "Борат-2" связана с Руди Джулиани, личным адвокатом президента США Дональда Трампа, который выразил свое недовольство в социальных сетях тем, что его обманули Коэн и компания и показали в плохом свете, хотя он верил, что дает интервью для документального кино.

"Убийство журналиста"

Режиссер: Мэтт Сарнецки

Год: 2022

Где смотреть: Docuspace

В 2018 году в Словакии убили журналиста-расследователя Яна Куцяка и его жену. Незадолго до этого ему угрожал местный олигарх, но полиция и суды не обратили на это внимание. Они этого не сделали и после убийства. Режиссер вместе с журналисткой, которая стала героиней фильма, провели расследование и неожиданно повлияли не только на продвижение дела, но и сдвинули с места проблему коррупции в целой стране.

"Убийство журналиста": смотрите онлайн трейлер фильма

После фильма судью, который вел дело, не уволили. С момента выхода фильма соратницу словацкого олигарха обвинили в заказе убийства Яна Куцяка. Премьер-министр, который был у власти, когда убили Яна Куцяка, снова вернулся. Он сейчас премьер-министр Словакии – аутсайдер, который не оказывает военную помощь Украине. Борьба продолжается, она была запущена благодаря ленте.