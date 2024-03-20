Докази цьому – стрічки останніх 100 років у різних країнах. Про сюжет цих історій та де дивитись розповідаємо в новому матеріалі на Кіно 24.

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"Зелений кордон"

Режисер: Аґнєшка Голланд

Рік: 2023

Де дивитися: у кіно з 21 березня

У 2021 році Білорусь почала заманювати до кордону з Польщею біженців із Близького Сходу й Африки, прагнучи так зчинити тиск на ЄС. Коли на кордоні розгорілася справжня мігрантська криза, Польща заборонила доступ ЗМІ до цих територій. Тоді Аґнєшка Голланд зняла про цю ситуацію художню стрічку.

Світова прем'єра цієї роботи відбулася на Венеційському кінофестивалі. Це сталося в розпал передвиборчої кампанії в Польщі. "Зелений кордон", де показана жорстокість не лише білоруських, а й польських прикордонників, миттєво спричинив скандал.

"Зелений кордон": дивіться онлайн трейлер фільму

Бойкотувати картину закликали навіть президент Анджей Дуда та кілька міністрів. Наприклад, міністр юстиції Польщі Збігнев Зьобро порівняв фільм з нацистською пропагандою: "У Третьому Рейху німці створювали пропагандистські фільми, в яких поляків показували як бандитів і вбивць. Сьогодні для цього є Аґнєшка Голланд".

Політична атака супроводжувалася масованою кампанією з негативних коментарів і оцінок на рейтингових платформах – ще до виходу роботи на екрани.

Стрічку не висунули на премію Оскар від Польщі. Попри це вона стала одним із найкасовіших польських фільмів 2023 року в "домашньому" прокаті. Також картина отримала 6 номінацій на Польську кінопремію та 3 номінації на приз Європейської кіноакадемії.

"20 днів у Маріуполі"

Режисер: Мстислав Чернов

Рік: 2023

Де дивитись: у кіно з 14 березня, на онлайн-платформах з 21 березня

Режисер-документаліст Мстислав Чернов отримав перший Оскар в історії українського кіно в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм". Це не тільки можна вважати легендарною подією для історії кінематографа, але й дуже серйозним політичним кроком для нагадування, що війна та звірства росіян в Україні тривають.

Найпростіший приклад забування "прилетів" незабаром після перемоги – Дісней випустив скорочену міжнародну версію церемонії Оскар без нагородження документальної секції. Після звернення "Суспільне Культура" до компанії та особисто продюсера Лук'яна Галкіна промову Чернова про звірства Росії в Маріуполі та інших українських містах повернули в скорочену міжнародну версію, а про Україну знову написали сотні медіа по всьому світу.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

Правда розноситься і в мережі TikTok: західні та американські користувачі вперше відкривають очі та бачать, що відбувалося у місті в перші 20 днів повномасштабного вторгнення. Таких переглядів світового масштабу неможливо було б досягти без подібних перемог.

"На західному фронті без змін"

Режисер: Льюїс Майлстоун

Рік: 1930

Де дивитись: Apple TV+/Youtube

Фільм, який отримав чотири номінації на Оскар, у двох із яких переміг, був заборонений нацистською Німеччиною. Магнат Universal Карл Леммле сподівався, що фільм 1930 року покаже війну, як спільного ворога всього людства. Попри захоплення, яке висловлювали представники кіногалузі, коли партія Гітлера прийшла до влади – в Німеччині піднявся антисемітський бунт.

Новина про те, що американці зробили адаптацію німецького твору, лишилася не просто спалахом невдоволення чи звичною проблемою. Повідомлялося, що колишні керівники Веймарської республіки були "дуже схвильовані" цим інцидентом і побоювалася, що нацисти скористаються хвилюванням, "щоб викорінити весь уряд".

"На західному фронті без змін": дивіться онлайн трейлер фільму

У своєму щоденнику рейхсміністр народної освіти та пропаганди Німеччини Йозеф Ґеббельс писав з премʼєри стрічки, що через десять хвилин кінотеатр нагадує божевільню: поліція була безсильна, озлоблений натовп зганяв свій гнів на євреях, газети переповнені їхнім протестом. Фільм пішов з кінотеатрів, нацисти вважали, що це перемога.

Але вже після падіння рейху фільм повернули, а після смерті режисера відновили й режисерську версію без цензури. Лише у 2022 році німці вперше зняли власну адаптацію відомого літературного твору, який до сьогодні порівнюють з фільмом 1930-го.

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

"Наступний фільм про Бората: Передача величезного хабаря американському режиму для отримання вигоди колись славному народу Казахстану"

Режисер: Джейсон Волінер

Рік: 2020

Де дивитись: Prime Video

Борат – це вигаданий персонаж, якого грає британський артист-комік Саша Барон Коен. Він в образі казахського репортера їде до Америки, бере інтерв'ю у відомих і невідомих людей, які не підозрюють про його несправжність. При цьому Борат робить непристойні, смішні коментарі та піддає усе чорній сатирі.

Перший візит Бората до США відбувся в той неймовірно далекий, невинний час – 2006 рік – до соціальних мереж, до смартфонів, до нарощування військ у війні в Іраку, коли Джордж Буш був найжахливішим президентом, якого тільки можна уявити.

"Наступний фільм про Бората: Передача величезного хабаря американському режиму для отримання вигоди колись славному народу Казахстану": дивіться онлайн трейлер фільму

Чорна комедія продовжується через 14 років. Барон Коен знову пародіює журналіста і, як і в першому фільмі, він мандрує США, щоб зустрітися зі знаменитістю. У 2006 році його метою була Памела Андерсон. У 2020 році це віцепрезидент США Майк Пенс. Казахстанський журналіст їздить по Техасу, Оклахомі та Джорджії, грубить місцевим жителям і чує від них грубість у відповідь. Це було все ще смішно, але і досі політично.

Найбільш обговорювана витівка в "Борат-2" пов'язана з Руді Джуліані, особистим адвокатом президента США Дональда Трампа, який висловив своє невдоволення в соціальних мережах тим, що його обдурили Коен і компанія та показали в поганому світлі, хоча він вірив, що дає інтервʼю для документального кіно.

"Вбивство журналіста"

Режисер: Метт Сарнецкі

Рік: 2022

Де дивитися: Docuspace

У 2018 році у Словаччині вбили журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дружину. Незадовго до цього йому погрожував місцевий олігарх, але поліція та суди не звернули на це увагу. Вони цього не зробили й після вбивства. Режисер разом з журналісткою, яка стала героїнею фільму, провели розслідування та неочікувано вплинули не лише на просування справи, але і зрушили з місця проблему корупції в цілій країні.

"Вбивство журналіста": дивіться онлайн трейлер фільму

Після фільму суддю, який вів справу, не звільнили. З моменту виходу фільму поплічницю словацького олігарха звинуватили у замовленні вбивства Яна Куцяка. Прем'єр-міністр, який був при владі, коли вбили Яна Куцяка, знову повернувся. Він зараз прем'єр-міністр Словаччини – аутсайдер, який не надає військову допомогу Україні. Боротьба триває, вона була запущена завдяки стрічці.