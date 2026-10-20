24 Канал подготовил подборку самых интересных фильмов о кулинарном мире, которые стоит посмотреть именно сейчас.

"Повар на колесах" (2014)

Рейтинг IMDb: 7,3

Шеф-повар Карл Каспер со скандалом теряет работу в престижном ресторане Лос-Анджелеса. Это произошло сразу после публичной ссоры с влиятельным критиком Рамзи Митчеллом. Карл решает начать все с нуля и покупает старый фургон, чтобы открыть собственное передвижное заведение с кубинскими сэндвичами. Вместе со своим маленьким сыном Перси и верным другом Мартином он отправляется в путешествие по Америке. Это путешествие помогает Карлу наладить отношения с семьей и вернуть утраченную страсть к кулинарии.

"Повар на колесах": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную душевность и жизнеутверждающий тон истории режиссера Джона Фавро. Однако киноэксперты несколько критикуют картину за предсказуемый сценарий и отсутствие глубокого драматического конфликта во второй половине фильма.

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"Меню" (2022)

Рейтинг IMDb: 7,1

Молодая пара Марго и Тайлер прибывает на отдаленный остров, чтобы посетить эксклюзивный ресторан Готорн. Именно там готовит всемирно известный шеф-повар Джулиан Словик. Гости ожидают изысканной дегустации дорогих блюд, но кулинарный гений подготовил для богачей ошеломляющий перформанс. С каждой новой подачей блюд раскрываются грязные тайны посетителей, а атмосфера в зале становится смертельно опасной.

"Меню": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают блестящую актерскую игру Рэйфа Файнса и острую социальную сатиру на элитарную культуру потребления. Однако киноэксперты несколько критикуют картину за поверхностное раскрытие второстепенных персонажей и местами нелогичные поступки главных героев, что немного портит общее впечатление от триллера.

"Шеф Адам Джонс" (2015)

Рейтинг IMDb: 6,6

Чрезвычайно успешный шеф-повар Адам Джонс разрушает собственную карьеру в Париже из-за пагубных зависимостей и невыносимого характера. Пройдя курс реабилитации, он приезжает в Лондон, чтобы собрать новую команду и завоевать высшую кулинарную награду – третью звезду "Мишлен". Он нанимает талантливую девушку Элен и других бывших коллег, но его агрессивные методы руководства постоянно провоцируют конфликты на кухне. Адаму приходится научиться доверять людям и обуздать собственное эго, чтобы не упустить последний шанс на успех.

"Шеф Адам Джонс": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают безумную энергетику Брэдли Купера и реалистичное изображение напряженной работы профессиональной кухни. Однако киноэксперты несколько критикуют картину за использование шаблонных сюжетных ходов и чрезмерную романтизацию токсичного поведения главного героя, что делает его эмоциональную трансформацию менее убедительной.

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